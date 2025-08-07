Разделы

Лобанова Анна


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 «МТС Exolve» предоставила цифровые сервисы агентству элитной недвижимости Prime 1
14.12.2021 В России резко подорожает ПО Microsoft 1
03.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» и Microsoft договорились о партнерстве в сфере ESG 1
11.08.2021 44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
15.02.2021 В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам 1
16.04.2019 Назначен директор по связям с общественностью Microsoft в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Лобанова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24990 5
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 11 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 350 1
Softline - Софтлайн 3072 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 15 1
8641 1
Intel Corporation 12381 1
Polymedia - Полимедиа 141 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54445 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4565 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1933 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14145 1
DevOps - Development и Operations 982 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12046 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 656 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16494 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 457 1
Оповещение и уведомление - Notification 5075 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 637 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22211 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26411 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11596 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3024 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13094 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14741 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 1
Microsoft Windows 16055 1
Microsoft Office 3865 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
Microsoft Windows Server 2022 23 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Microsoft Windows 11 645 1
Microsoft Office 365 964 1
Microsoft Seeing AI App 7 1
Intel Inside 29 1
Linux OS 10537 1
Шалашный Сергей 2 1
Чепурко Ирина 1 1
Нестерова Ольга 1 1
Ануарбеков Адильхан 1 1
Холодов Алексей 12 1
Орлова Виктория 1 1
Чекалина Светлана 1 1
Тихонова Кристина 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 49 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1359 1
Европа Центральная 275 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1531 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52847 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30788 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9277 2
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 140 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5726 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16944 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2852 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 20 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2212 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2852 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53477 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6470 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25174 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6623 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11433 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 416 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2600 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4137 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 463 2
Минобрнауки РФ - ГИНФО ДПО ФГАОУ - Государственный институт новых форм обучения 2 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1589 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
