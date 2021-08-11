44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков

Международная стаффинговая группа ANCOR при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты в России провела исследование о востребованности hard, soft и digital навыков. В опросе приняли участие 373 руководителя и 4013 сотрудников. Было изучено, как компании проводят обучение, какие навыки считают важнейшими и каких, по мнению руководителей, не хватает сотрудникам.

Данные исследования показывают, что больше всего сотрудникам российских компаний недостает цифровых навыков, об этом заявили 44% работодателей. В то же время 24% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в цифровых компетенциях: они приближаются по важности к hard и soft skills и даже опережают «мягкие» навыки по привлекательности инвестиций. 67% сотрудников готовы инвестировать в развитие своих digital skills.

Самый заметный дефицит цифровых навыков наблюдается среди специалистов в индустрии здравоохранения. При этом данный сектор входит в тройку отраслей с самыми высокими требованиями к цифровым компетенциям сотрудников наряду с консалтингом и розничной торговлей.

Лучшим решением проблемы несоответствия навыков сотрудников потребностям бизнеса большинство руководителей (51%) считают внутреннее обучение. Более 39% уверены, что хорошим решением является автоматизация процессов, а 10% руководителей видят выход в привлечении новых более квалифицированных «готовых» специалистов извне.

98% компаний, принявших участие в опросе, проводят обучение собственных сотрудников, правда, лишь половина измеряет его эффективность. При этом 97% респондентов считают, что работодатель должен предоставлять возможность улучшать свои навыки за счет компании. А две трети работников (66%) рассматривают возможность обучения как важный фактор при выборе работодателя.

Самым предпочтительным форматом обучения 31% опрошенных сотрудников назвали онлайн-образование, при этом на первом месте среди ресурсов для прохождения обучения - специальные образовательные платформы. По результатам исследования видно, что в ближайшие несколько лет популярность образовательных платформ будет расти, а в ближайшем будущем их планируют использовать более 70% опрошенных.

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«Сегодня как никогда важно быть гибкими, развивая новые навыки, которые становятся главным критерием конкурентоспособности на рынке. При этом технологии являются помощником и инструментом, открывающим новые возможности для роста. Помощь в развитии необходимых цифровых навыков является стратегическим приоритетом для Microsoft в России, поэтому недавно мы запустили программу «ПРОНАВЫКИ», целью которой является профессиональное развитие и поддержка граждан России, столкнувшихся со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда», – поделилась Анна Лобанова, директор департамента по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной социальной ответственности Microsoft в России.

«Сейчас карьера — это движение не только по прямой вверх, но и освоение новых подходов и расширение своей экспертизы. Появляются новые профессии, а старые трансформируются — современный рынок труда требует умения быстро адаптироваться к изменениям и самостоятельно определять и развивать необходимые навыки. Как лидеры в сфере рекрутмента, мы видим, что классическое образование не всегда успевает ответить на запросы работодателей. Мы рады быть партнерами Microsoft и предоставлять людям возможность стать более востребованными профессионалами. Российский рынок труда сейчас очень активен, а в период изменений компании нуждаются в специалистах, которые постоянно учатся новому и внедряют полученные знания в работу», — рассказала Юлия Подоксенова, директор ANCOR Consulting.

Сотрудники и руководители солидарны в том, что навыки необходимо существенно обновлять хотя бы раз в три года для соответствия современным технологиям и потребностям компании. Более 53% руководителей считают оптимальным периодом обновления навыков период 1—2 года.