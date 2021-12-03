«М.видео-Эльдорадо» и Microsoft договорились о партнерстве в сфере ESG

Группа «М.видео-Эльдорадо» и Microsoft в рамках реализации ESG-стратегии договорились о совместной поддержке инклюзивной программы по профессиональному развитию людей с ограниченными возможностями здоровья. АНО «Пространство равных возможностей» и ее проект Everland получит часть стоимости проданной техники на Windows 11.

В течение декабря и января 1 тыс. руб. с каждого проданного ноутбука на Windows 11 будут отчислены в пользу программы равных возможностей Everland. Проект, благодаря современным инклюзивным технологиям и комплексному подходу, дает людям с инвалидностью возможности социализации, интеграции в открытый рынок труда, профессионального роста и интеллектуального развития. Программы по интеграции проводятся как дистанционно, так и в первом в России инклюзивном коворкинге, открытом в июле 2021 г. В коворкинге специалисты с инвалидностью могут учиться и работать, офлайн-пространство оборудовано для комфортного перемещения, есть вся необходимая техника.

Проект «М.видео-Эльдорадо» и Microsoft позволяет каждому желающему внести свой вклад и поддержать развитие инклюзивной среды и людей с ограниченными возможностями здоровья, просто купив устройства с предустановленной Windows 11 в «М.видео-Эльдорадо», ноутбуки доступны во всех регионах, как в рознице, так и онлайн.

«Равные возможности и доступность технологий являются одним из фокусов стратегии устойчивого развития «М.видео-Эльдорадо». Как ритейлер, то есть, бизнес, напрямую работающий с самыми разными людьми, мы постоянно совершенствуем доступность наших магазинов, онлайн-площадок, сервисов и обучаем персонал. Мы также стремимся обеспечить стабильную инклюзивную занятость и берем на работу людей, ориентируясь на их знания, а не физические возможности. В этом году мы начали партнерство с Everland, поддержали открытие инклюзивного пространства, передав необходимую бытовую технику и компьютерное оборудование. Мы искренне верим, что объединенные усилия разных брендов и привлечение всех неравнодушных людей позволит убрать условные границы, сделает наше общество более открытым и комфортным для каждого», – отметила Светлана Чекалина, руководитель направления по устойчивому развитию группы «М.видео-Эльдорадо».

«Мы создаем специальные возможности уже 25 лет: от Sticky Keys, простого способа создавать сочетания клавиш в Windows, придуманного в начале 1990-х, до Seeing AI и Xbox Adaptive Controller — специальные цифровые возможности теперь являются частью инженерного ДНК Microsoft. Наша миссия — вдохновить абсолютно каждого человека на планете достигать большего, для этого мы создаем технологии, доступные каждому и уделяем большое внимание развитию инклюзивной среды. Недавно мы выпустили новую версию Windows 11, которая предлагает специальные возможности и упрощает взаимодействие с компьютером. Мы рады, что наши общие усилия с группой «М.видео-Эльдорадо» и инклюзивным проектом Everland помогут сделать технологии доступнее и реализовать потенциал каждого», – сказала Анна Лобанова, директор по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной социальной ответственности Microsoft в России.