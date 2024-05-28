Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ IaaS 2024. Аналитики провели сравнение размера выплат за привлечение новых клиентов и перепродажу услуг провайдера, поддержку партнеров и возможности по их обучению.

Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака — ведь можно продавать чужое. Такой подход актуален для всех без исключения, но особенно хорошо подходит агентам, представителям консалтингового бизнеса, интеграторам и широкому кругу ИТ-компаний, использующим облака.

Информация о том, кто сколько платит за привлечение клиентов, как получить вознаграждение и какие есть ограничения у того или иного провайдера — в профильном обзоре Market.CNews.

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Рейтинг партнерских программ 2024

Сравнение партнерских программ проводилось по следующим критериям:

Виды партнерских программ. Условия агентской программы. Условия реселлерской программы. Обучение партнеров. Техническая поддержка партнеров. Комплексная поддержка ИТ-проектов партнеров. Помощь в продажах и маркетинге. Количество действующих партнеров.

© kyolshin / Фотобанк Фотодженика Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана партнерская программа MTS Web Services. Она ориентирована на крупный бизнес, предполагает разностороннюю помощь агентам и реселлерам, но по времени выплат ограничена 12 месяцами.

На втором месте — партнерская программа Softline, одним из преимуществ которой является большой набор сервисов, на которые она распространяется. Ограничений по времени выплат нет.

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у mClouds. Здесь также нет ограничений по времени выплат, а сами выплаты достигают 40%.

Обзор партнерских программ облачных провайдеров 2024

Рейтинг, правила ранжирования партнерских программ, расчет дохода, комментарии экспертов и другие материалы вошли в состав Обзора партнерских программ облачных провайдеров 2024.

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Структура баллов и некоторые выводы

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Партнерские программы IaaS 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор партнерских программ IaaS 2024 Вознаграждение Поддержка партнеров Партнерская сеть 82 135 32 95 135 12 100 135 5 104 125 10 96 135 5 87 117 22 73 135 17 38 120 38 40 95 22 55 85 5 37 20 16

На что обратить внимание

Процентная ставка размера вознаграждения, безусловно, важна, но ряд условий могут существенно ограничить доход агента. Во-первых, это лимит по длительности выплат, например, в пределах первого года жизни клиента. В итоге бизнес компании будет расти, а потребление облачных сервисов будет нарастать, а премия агента обнулится уже через 12 месяцев.

Во-вторых, а был ли уже клиент в базе провайдера? Если он подавал заявку на коммерческое предложение напрямую или посещал сайт провайдера за последние 30-90 дней, а купил через агента, вполне вероятно, что агенту в вознаграждении откажут, так как провайдер признает клиента своим.

На уровне Enterprise, конечно, такие уловки работают заметно хуже. В этом сегменте провайдеры готовы оказать агенту любую помощь: провести совместное мероприятие, поучаствовать в публикациях, добавить компетенции агента в продуктовый портфель и предоставить другие преференции.

Ознакомиться с ценами на облачные сервисы IaaS от 40 провайдеров можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews по ссылке.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой PARTNER в теме письма.

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