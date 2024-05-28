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Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ IaaS 2024. Аналитики провели сравнение размера выплат за привлечение новых клиентов и перепродажу услуг провайдера, поддержку партнеров и возможности по их обучению.

Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака — ведь можно продавать чужое. Такой подход актуален для всех без исключения, но особенно хорошо подходит агентам, представителям консалтингового бизнеса, интеграторам и широкому кругу ИТ-компаний, использующим облака.

Информация о том, кто сколько платит за привлечение клиентов, как получить вознаграждение и какие есть ограничения у того или иного провайдера — в профильном обзоре Market.CNews.

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Рейтинг партнерских программ 2024

Сравнение партнерских программ проводилось по следующим критериям:

  1. Виды партнерских программ.
  2. Условия агентской программы.
  3. Условия реселлерской программы.
  4. Обучение партнеров.
  5. Техническая поддержка партнеров.
  6. Комплексная поддержка ИТ-проектов партнеров.
  7. Помощь в продажах и маркетинге.
  8. Количество действующих партнеров.

© kyolshin / Фотобанк Фотодженика
Зарабатывать на облаках можно, даже если у вас нет собственного облака

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана партнерская программа MTS Web Services. Она ориентирована на крупный бизнес, предполагает разностороннюю помощь агентам и реселлерам, но по времени выплат ограничена 12 месяцами.

На втором месте — партнерская программа Softline, одним из преимуществ которой является большой набор сервисов, на которые она распространяется. Ограничений по времени выплат нет.

Таблица 1. Топ-5 партнерских программ облачных провайдеров 2024

Место Провайдер Сумма баллов
1 MTS Web Services 249
2 Softline 242
3 mClouds 240
4 Cloud4Y 239
5 Timeweb Cloud 236

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у mClouds. Здесь также нет ограничений по времени выплат, а сами выплаты достигают 40%.

Обзор партнерских программ облачных провайдеров 2024

Рейтинг, правила ранжирования партнерских программ, расчет дохода, комментарии экспертов и другие материалы вошли в состав Обзора партнерских программ облачных провайдеров 2024.

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Структура баллов и некоторые выводы

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Партнерские программы IaaS 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор партнерских программ IaaS 2024

Вознаграждение
Поддержка партнеров
Партнерская сеть
82
135
32
95
135
12
100
135
5
104
125
10
96
135
5

87
117
22

73
135
17

38
120
38
40
95
22
55
85
5
37
20
16

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024

На что обратить внимание

Процентная ставка размера вознаграждения, безусловно, важна, но ряд условий могут существенно ограничить доход агента. Во-первых, это лимит по длительности выплат, например, в пределах первого года жизни клиента. В итоге бизнес компании будет расти, а потребление облачных сервисов будет нарастать, а премия агента обнулится уже через 12 месяцев.

Во-вторых, а был ли уже клиент в базе провайдера? Если он подавал заявку на коммерческое предложение напрямую или посещал сайт провайдера за последние 30-90 дней, а купил через агента, вполне вероятно, что агенту в вознаграждении откажут, так как провайдер признает клиента своим.

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На уровне Enterprise, конечно, такие уловки работают заметно хуже. В этом сегменте провайдеры готовы оказать агенту любую помощь: провести совместное мероприятие, поучаствовать в публикациях, добавить компетенции агента в продуктовый портфель и предоставить другие преференции.

Ознакомиться с ценами на облачные сервисы IaaS от 40 провайдеров можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews по ссылке.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой PARTNER в теме письма.

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