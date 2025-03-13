«Авито»: большинство жителей России сберегают в среднем 15% от своего ежемесячного дохода

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» опросили 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, чтобы узнать, какую часть зарплаты они откладывают и как используют накопления. Большинство респондентов (48%) переводят деньги на накопительный счет в банке, 35% предпочитают наличные, а 33% — вклады. Об этом CNews сообщили представители «Авито Рекламы».

Почти пятая часть (17%) опрошенных узнает о финансовых продуктах — накопительных счетах, депозитах и других базовых инструментах инвестирования — через рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.

Большинство жителей страны (65%) регулярно сохраняют часть зарплаты. По результатам опроса, большинство (20%) участников сберегают от 6% до 10% от ежемесячного дохода, 18% — до 5%, 13% респондентов — от 11% до 20%, а 8% респондентов — от 21% до 30%. Также 3% респондентов сохраняют более 50% своих финансов. В среднем жители России откладывают 15% от зарплаты.

Какую часть зарплаты вы в среднем откладываете в месяц?

По данным опроса, наибольшую долю от зарплаты откладывают работники сферы архитектуры и дизайна — в среднем 27% в месяц. Сотрудники консалтинга и профессиональных услуг занимают второе место по объему накоплений: они сберегают порядка 23% ежемесячно. Работники маркетинга, рекламы и PR, а также сотрудники HoReCa откладывают по 20% и 19% от своей зарплаты соответственно. В топ-5 сфер также входят специалисты индустрии продажи недвижимости, которые ежемесячно откладывают около 17% своего дохода.

Что касается целей накоплений, большинство (46%) респондентов откладывают деньги на непредвиденные расходы, а 30% – на путешествия. Также значительная доля участников опроса формируют накопления на покупку недвижимости (17%), автомобиля (14%) и крупной бытовой техники (14%).

С какой целью вы откладываете деньги с зарплаты?

Большинство респондентов (48%) предпочитает хранить свои накопления на накопительных счетах в банках, в то время как 35% хранят деньги в наличных, а практически треть (33%) – на депозитных счетах. Только 14% россиян готовы инвестировать средства в облигации, акции и другие смежные решения. Интересно, что женщины (50%) чаще мужчин (46%) предпочитают хранить сбережения в банке на накопительном счёте.

Какие способы хранения своих накоплений вы предпочитаете?

«Сегодня одной из ключевых задач для локальных бизнесов — банков в том числе — становится формирование знания бренда. Такой подход позволяет одновременно работать как на перспективу — привлечение клиентов в будущем — так и на отстройку от конкурентов здесь и сейчас. По этой причине рекламодатели из финансовой категории активно инвестируют в медийную рекламу», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Вопрос о финансовых инструментах, которые респонденты хотели бы освоить в ближайшем будущем, показал, что 36% респондентов заинтересованы в инвестиционных счетах, 30% – в вкладах и депозитах, а 21% проявляют интерес к дебетовым картам с процентом на остаток. Также 18% респондентов хотят разобраться в пенсионных накоплениях, 17% – в драгоценных металлах, и 13% – в страховых накоплениях.