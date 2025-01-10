К 2024 г. инновационные-технологические центры увеличили присутствие в инфополе в 2,2 раза

Система оценки репутации «СКАН-Интерфакс» совместно с «Акселератором возможностей» провели исследование о динамике упоминаний инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) в российских изданиях.

Сравнительный анализ количества упоминаний ИНТЦ в медиаполе с января по октябрь 2022-2024 гг. показал рост интереса СМИ к данному объекту. Два года назад аббревиатура фиксировалась в 5208 сообщениях, в 2023 г. объем выгрузки прирос в 1,8 раза до 9402 упоминаний, а в 2024 г. - в 2,2 раза (11569 сообщений). Количество упоминаний инновационно-технологических центров в контексте «инноваций» и «технологий» также выросло в два раза: с 3364 упоминаний в 2022 г. до 5637 упоминаний в 2024 г.

Чаще всего за анализируемый период упоминания об ИНТЦ связаны с открытиями научно-технологических центров по России. В 2022 г. широко освещалось появление «Аэрокосмической инновационной долины» (274 публикации в СМИ), в 2023 г. — кластера «Ломоносов», который является частью ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» (823 сообщений), в 2024 г. — строительство и презентация ИНТЦ «ЮНИТИ-ПАРК» в ЮГРЕ — 270 и 183 сообщения.

Прирост публикаций об ИНТЦ в инфополе происходит благодаря крупным мероприятиям, таким как Восточный экономический форум — 166 сообщений в 2024 г. и проведениям активностей на базе действующих инновационных центров. Например, в 2023 г. конкурс на лучший арт-объект на территории для научного центра МГУ «Воробьевы горы» получил 245 упоминаний в СМИ.