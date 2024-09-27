Лицей Финансового Университета использует для учебного процесса планшеты Aquarius c ОС «Аврора»

В лицее Финансового университета начали использовать отечественные планшетные компьютеры «Аквариус» с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Мобильные устройства используются для проведения тестирования и практических занятий, что особенно актуально в свете недавнего запрета на использование личных мобильных устройств на уроках в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"».

Такое решение позволяет эффективно организовать учебный процесс и обеспечить доступ к современным образовательным ресурсам. Учащиеся теперь могут проходить тестирования по английскому языку, математике и другим предметам, используя планшеты, которые интегрированы в единую информационную среду вуза.

Для такого масштабного внедрения нескольких тысяч отечественных планшетов не потребовалось никакого финансирования со стороны государства. Были перенастроены планшеты, участвовавшие во всероссийской переписи населения в 2021 г., и переданные Росстатом в ВУЗ на безвозмездной основе.

Адаптировать их под учебный процесс Финансовый университет смог самостоятельно, благодаря собственной системе подготовки ИТ-специалистов, в том числе и в направлении программирования для ОС «Аврора». В декабре 2022 г. компания «Открытая мобильная платформа» открыла лабораторию мобильных решений в Финансовом Университете, развернула «Аврора Центр», разработала различные приложения по управлению рабочими процессами, например, приложение «Лектор» - для профессорско-преподавательского ВУЗа. Сегодня студенты Финансового Университета могут пройти обучение по разработке мобильных приложений для ОС «Аврора», а также получить практические навыки в стенах ее лаборатории.