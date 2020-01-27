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«Ростех» и Финуниверситет создадут центр развития цифровых технологий

ИТ в госсекторе

Госкорпорация «Ростех» и Финансовый университет при Правительстве РФ создадут национальный центр компетенций по развитию сквозных технологий цифровой экономики. Соглашение об этом подписали заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров и ректор Финуниверситета Михаил Эскиндаров.

Структура начнет действовать к концу 2020 г. на базе факультета прикладной математики и ИТ Института развития цифровой экономики Финансового университета при Правительстве РФ и дочерней структуры «Ростеха» – «РТ-Проектные технологии».

Стороны договорились о совместной реализации исследований и образовательных проектов в области сквозных цифровых технологий. Задачей центра будет решение государственных задач в сфере цифровой экономики, консультирование по вопросам развития цифровых моделей бизнеса, а также подготовка современных кадров.

«Создается национальный центр компетенций в области цифровой трансформации, который должен объединить лучший практический опыт и научные достижения. Цель этой работы – максимальное содействие в развитии цифровой экономики в России, включая подготовку и переподготовку кадров. Партнерство "Ростеха" и ведущего экономического вуза предполагается сделать открытым и для других предприятий, научных институтов и вузов», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Готовность к совместной работе с центром уже подтвердили крупнейшие технологические компании. «В условиях активного формирования цифровой экономики и трансформации рынка труда крайне важно уделять особое внимание подготовке современных высококвалифицированных специалистов, обладающих широким спектром компетенций и способных эффективно применять в своей работе новейшие технологии», – отметил ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров.

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