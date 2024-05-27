Финансовый университет при Правительстве покупает у компании с тремя сотрудниками тысячи ПК вдвое дешевле, чем у производителя

Компания «Байт» выиграла тендер Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на поставку 2276 персональных настольных компьютеров (моноблоков) для нужд Финансового Университета. Численность сотрудников компании-победителя, которая осуществит поставку на 137 млн руб., составляет три человека.

Моноблоки для Финансового университета

Конкурс на поставку более 2 тыс. моноблоков Финансовому университету выиграла компания «Байт». Финансовый университет разместил заявку 19 апреля 2024 г. на сайте Единой информационной системы закупок (ЕИС). Начальная цена тендера составляла 154 млн руб. ООО «Байт» – совсем небольшая московская компания: численность работников в только в прошлом году увеличилась с одного до трех человек.

К моменту публикации этого материала Финансовый университет не ответил, по каким его подразделениям будут распределены 2276 моноблоков.

В настоящий момент в структуру Финансового университета входят 8 факультетов, в состав которых входит 49 кафедр, 8 научных институтов, 10 учебно-научных и научных центров, 17 лабораторий и другие подразделения. Филиальная сеть этого образовательного заведения насчитывает сегодня 27 филиалов.

Фото: Финансовый университет при Правительстве В Финансовом университете обучаются десятки тысяч студентов

Общее число обучающихся по основным образовательным программам на начало 2021/2022 учебного года по очной форме обучения составляло более 32 тыс. человек.

Дешевле, чем у производителя

Выигравший аукцион «Байт» поставит Финансовому университету 2276 отечественных моноблоков ICL SafeRay модели S2411 G3R за 137 млн руб., что означает цену одного моноблока в размере около 60 тыс. руб.

Если зайти на сайт российского производителя «ICL Техно» и подобрать конфигурацию моноблока с аналогичными характеристиками, то розничная цена составит 137 тыс. руб., что более чем вдвое выше цены, по которой Финансовый университет получит моноблоки от «Байта». Таким образом «Байт» поставит моноблоки по цене вдвое дешевле, чем у производителя в рознице.

Приобретаемая модель моноблока обладает диагональю экрана 23,8 дюйма (60,4 см) и снабжена шестиядерным процессором 2,5 ГГц, SSD-накопителем емкостью 960 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти и интегрированной видеокартой. Моноблоки поставляются без предустановленной операционной системы.

Микропредприятие с большими доходами

Динамика кадрового состава компании «Байт», зарегистрированной в 2013 г. долгое время была неизменна – в организации значился единственный сотрудник. В 2023 г. к нему добавилось еще двое работников. Единственным учредителем и руководителем «Байта» все это время остается Илья Лужняк.

Это не мешало компании все эти годы успешно заключать выгодные контракты. Среди основных заказчиков компании можно назвать министерство образования Омской области, министерство образования Красноярского края, ФКУ «Центральная база измерительной техники» МЧС России и ГКУ «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области».

Основную деятельность «Байт» ведет в сфере оптовой торговли офисной техникой и оборудованием. Согласно информации ЕГРЮЛ, сумма прибыли компании за 2023 г. составила более 28 млн руб., за 2022 г. – более 19 млн руб., за 2021 г. – 123 млн руб. Поставки компании за 2024 г. – более 135 млн руб., за 2023 г. – 521,7 млн руб., за 2022 г. – 68,2 млн руб.

В целом за более чем 10 лет работы «Байт» был поставщиком в 532 государственных контрактах на сумму более 1,36 млрд руб.

Неудача постигла компанию лишь однажды, когда в 2018 г., после судебного разбирательства со Следственным комитетом РФ с «Байта» взыскали неустойку в размере 41,9 тыс. руб.

CNews обратился в Финансовый университет и в компанию «Байт» с просьбой уточнить детали этой сделки и ожидает ответов.