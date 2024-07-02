Екатерина Тукия стала коммерческим директором «АНТ-ЦС»

Екатерина Тукия назначена коммерческим директором ИТ-компании «АНТ-ЦС», занимающейся продуктовой разработкой высоконагруженных информационных систем, интеграцией и поддержкой решений на их основе, разработкой стратегий цифровизации производств, а также комплексным обеспечением информационной безопасности. В этой должности Екатерина Тукия будет руководить коммерческой деятельностью компании, а также отвечать за выполнение стратегии и плана развития предприятия, включая анализ рынка, конкурентов и маркетинг. Об этом CNews сообщили представители компании «АНТ-ЦС».

Ключевыми обязанностями Екатерины Тукия в «АНТ-ЦС» будет разработка и реализация коммерческих планов по максимизации доходов и прибыли компании, выявление новых возможностей для развития бизнеса, анализ рынка, разработка и реализация ценовой и маркетинговой политики, управление процессом продаж, управление сотрудниками отделов продаж и маркетинга (подбор, обучение, мотивация), а также выстраивание отношений с партнерами, формирование партнерских программ и участие в партнерских мероприятиях.

До прихода в «АНТ-ЦС» Екатерина Тукия возглавляла службу продаж и маркетинга компании Bercut (дочерняя структура ПАО «Ростелеком»).