Разделы

ПО Софт
|

«АНТ-ЦС» запускает продукты «ИУС ТОиР» и мобильное решение ТОиР по модели SaaS

Компания «АНТ-ЦС», разработчик решений для промышленной автоматизации, объявляет о запуске продуктов «ИУС ТОиР» и мобильного решения ТОиР. Решение создано на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» и адаптировано для работы по модели SaaS – программное обеспечение как услуга. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Новые тарифы – ответ компании на запрос отечественного промышленного сектора, который нуждается в зрелых, масштабируемых программных решениях для автоматизации процессов ТОиР.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

SaaS – востребованный экономичный подход, позволяющий в сжатые сроки и без капитальных затрат внедрить систему управления ТОиР в контур предприятия. Программный продукт «ИУС ТОиР» доступен в трех конфигурациях: «Старт», «Профи», «Корпорация». Минимальная конфигурация «Старт» рассчитана на пять рабочих мест и предназначена для цифровизации небольшого производства. Решение для среднего бизнеса «Профи» – предназначено для предприятий среднего размера, содержит сервис геомониторинга и коннекторы для интеграции с «». Конфигурация «Корпорация» ориентирована на крупные промышленные предприятия и включает неограниченное число лицензий, персональную техническую поддержку и встроенные инструменты для построения сквозной аналитики.

«ИУС ТОиР» и мобильное решение ТОиР – часть экосистемы продуктов «АНТ-ЦС» для автоматизации промышленного производства. Программные продукты созданы на импортонезависимом технологическом стеке и поставляются в двух форматах: полноценная интегрированная система или отдельные модули с возможностью поэтапного внедрения. Работа систем возможна, как в онлайн, так и в офлайн режимах. Программное обеспечение мобильный ТОиР построено с использованием актуального технологического стека: Java.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

«Отец» Linux признался в любви к ленивым программистам, не умеющим писать код. Вайб-кодеры получили благословение

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/