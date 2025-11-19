«АНТ-ЦС» запускает продукты «ИУС ТОиР» и мобильное решение ТОиР по модели SaaS

Компания «АНТ-ЦС», разработчик решений для промышленной автоматизации, объявляет о запуске продуктов «ИУС ТОиР» и мобильного решения ТОиР. Решение создано на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» и адаптировано для работы по модели SaaS – программное обеспечение как услуга. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Новые тарифы – ответ компании на запрос отечественного промышленного сектора, который нуждается в зрелых, масштабируемых программных решениях для автоматизации процессов ТОиР.

SaaS – востребованный экономичный подход, позволяющий в сжатые сроки и без капитальных затрат внедрить систему управления ТОиР в контур предприятия. Программный продукт «ИУС ТОиР» доступен в трех конфигурациях: «Старт», «Профи», «Корпорация». Минимальная конфигурация «Старт» рассчитана на пять рабочих мест и предназначена для цифровизации небольшого производства. Решение для среднего бизнеса «Профи» – предназначено для предприятий среднего размера, содержит сервис геомониторинга и коннекторы для интеграции с «1С». Конфигурация «Корпорация» ориентирована на крупные промышленные предприятия и включает неограниченное число лицензий, персональную техническую поддержку и встроенные инструменты для построения сквозной аналитики.

«ИУС ТОиР» и мобильное решение ТОиР – часть экосистемы продуктов «АНТ-ЦС» для автоматизации промышленного производства. Программные продукты созданы на импортонезависимом технологическом стеке и поставляются в двух форматах: полноценная интегрированная система или отдельные модули с возможностью поэтапного внедрения. Работа систем возможна, как в онлайн, так и в офлайн режимах. Программное обеспечение мобильный ТОиР построено с использованием актуального технологического стека: Java.