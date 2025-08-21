Разделы

ПО Софт
|

Мобильный ТОиР «АНТ-ЦС» поддерживает работу в оффлайн-режиме

«АНТ-ЦС» реализовала полноценную работу мобильного приложения ТОиР в оффлайн-режиме. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

На промышленных предприятиях мобильные устройства с установленным ТОиР, как правило, подключены к промышленным сетям передачи данных. Однако в нефтегазовой отрасли, энергетике, агропроме и на транспорте такой подход не всегда реализуем, так как зачастую объекты технического обслуживания географически распределены на большой территории. Как следствие, выездные ремонтные бригады вынуждены полагаться на сети мобильных операторов. При этом качество сигнала в публичных сетях нестабильно и зависит от множества факторов — от плотности покрытия сети у каждого конкретного оператора, до рельефа местности. В последнее время ситуация усугубилась из-за периодических и непредсказуемых отключений мобильной связи на определенной территории.

Сложившееся положение накладывает дополнительные трудности на работу выездных ремонтных бригад. Существенно усложняется работа по проведению техобслуживания и оперативного ремонта, а также затрудняется контроль за выполнением задач. Без подключения к интернету трудно отследить действительно ли сотрудник выполнил профилактический осмотр на отдаленном объекте.

Мобильный клиент для ТОиР от «АНТ-ЦС» позволяет реализовать полноценную работу ремонтных бригад в условиях длительного отсутствия интернета. По умолчанию приложение настроено на один день оффлайн-работы, но при необходимости задается любой произвольный период.

В остальном работа в автономном режиме ничем не отличается от режима по умолчанию. Перед выездом сотрудник ремонтной службы, используя доступ к сети по Wi-Fi загружает в мобильное устройство список заданий со всеми атрибутами: карточкой объекта, документами, технологическими картами. На основе полученных заданий, приложение составляет оптимальный маршрут и отображает его на географической карте. По прибытии на объект сотрудник отмечает начало и завершение работ, указывает, что сделано и производит фотофиксацию. После подключения мобильного устройства к интернету, по зашифрованному каналу данные загружаются в централизованную систему.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Контроль работы ремонтных бригад реализован тремя способами: фотофиксация, считывание NFC-меток или передача координат объекта.

В современных реалиях работа в автономном режиме зачастую становится единственно возможным способом своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: