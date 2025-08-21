Мобильный ТОиР «АНТ-ЦС» поддерживает работу в оффлайн-режиме

«АНТ-ЦС» реализовала полноценную работу мобильного приложения ТОиР в оффлайн-режиме. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

На промышленных предприятиях мобильные устройства с установленным ТОиР, как правило, подключены к промышленным сетям передачи данных. Однако в нефтегазовой отрасли, энергетике, агропроме и на транспорте такой подход не всегда реализуем, так как зачастую объекты технического обслуживания географически распределены на большой территории. Как следствие, выездные ремонтные бригады вынуждены полагаться на сети мобильных операторов. При этом качество сигнала в публичных сетях нестабильно и зависит от множества факторов — от плотности покрытия сети у каждого конкретного оператора, до рельефа местности. В последнее время ситуация усугубилась из-за периодических и непредсказуемых отключений мобильной связи на определенной территории.

Сложившееся положение накладывает дополнительные трудности на работу выездных ремонтных бригад. Существенно усложняется работа по проведению техобслуживания и оперативного ремонта, а также затрудняется контроль за выполнением задач. Без подключения к интернету трудно отследить действительно ли сотрудник выполнил профилактический осмотр на отдаленном объекте.

Мобильный клиент для ТОиР от «АНТ-ЦС» позволяет реализовать полноценную работу ремонтных бригад в условиях длительного отсутствия интернета. По умолчанию приложение настроено на один день оффлайн-работы, но при необходимости задается любой произвольный период.

В остальном работа в автономном режиме ничем не отличается от режима по умолчанию. Перед выездом сотрудник ремонтной службы, используя доступ к сети по Wi-Fi загружает в мобильное устройство список заданий со всеми атрибутами: карточкой объекта, документами, технологическими картами. На основе полученных заданий, приложение составляет оптимальный маршрут и отображает его на географической карте. По прибытии на объект сотрудник отмечает начало и завершение работ, указывает, что сделано и производит фотофиксацию. После подключения мобильного устройства к интернету, по зашифрованному каналу данные загружаются в централизованную систему.

Контроль работы ремонтных бригад реализован тремя способами: фотофиксация, считывание NFC-меток или передача координат объекта.

В современных реалиях работа в автономном режиме зачастую становится единственно возможным способом своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования.