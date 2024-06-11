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«АНТ-ЦС» разработала и внедрила систему «Умная недвижимость»

Компания «АНТ-ЦС» разработала комплексную систему автоматизации для управления недвижимостью и арендой «Умная недвижимость». В настоящий момент решение внедряется в нескольких организациях.

«Умная недвижимость» автоматизирует ведение технической и юридической документации, работу аварийно-диспетчерских служб, контроль безопасности и системы допусков в различные части здания, регулирование и поддержку температуры, влажности и кислорода для комфортного микроклимата в помещении.

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Цифровизация

«Автоматизация эксплуатации недвижимости является ключевым инструментом повышения её капитализации. Мы смогли создать систему, которая может не только, моделировать здания на этапе постройки, но и масштабировать функционал умного дома до коммерческой эксплуатации недвижимости с использованием больших данных. В результате затраты на техническое обслуживание и ремонт снизилась до 30%, временные затраты обслуживание также сократились на 30%, а затраты на энергоресурсы – на 40%», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

«Умная недвижимость» использует собственные алгоритмы искусственного интеллекта «АНТ-ЦС», позволяющие не только анализировать всю информацию, но и осуществлять поддержку управленческих решений в эксплуатации зданий.

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