Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«АНТ-ЦС» получила бессрочную лицензию ФСТЭК России

«АНТ-ЦС» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Лицензия позволяет компании оказывать услуги по хранению персональных данных других организаций, устанавливать и настраивать оборудование и программы, предназначенные для защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Лицензия подтверждает право «АНТ-ЦС» на осуществление шести видов деятельности связанной с защитой информации как в технических каналах, так и в физическом пространстве.

CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

«Мы разрабатываем и интегрируем цифровые решения в производственную деятельность ведущих промышленных компаний, обеспечивающих критическую инфраструктуру нашей страны. Наличие лицензии позволит структурным подразделениям «АНТ-ЦС» продолжать оказывать квалифицированные профессиональные услуги для своих клиентов на высшем уровне в рамках правового поля РФ», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

Основными лицензированными видами деятельности «АНТ-ЦС» стали такие направления как проектирование защищаемых помещений, средств и систем информатизации в защищенном исполнении. Также лицензия распространяется на установку, монтаж, наладку, испытания и ремонт средств защиты информации в части программных и программно-технических средств обработки, контроля эффективности и защиты информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024