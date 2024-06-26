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«АНТ-ЦС» создала защищенный корпоративный мессенджер

Компания «АНТ-ЦС» разработала защищенный мессенджер для корпоративного использования. Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми и аудио-сообщениями, файлами, а также осуществлять аудиозвонки. Мессенджер может работать как через мобильное приложение, так и через веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Мессенджер создан под запрос заказчика «АНТ-ЦС» и работает в корпоративном контуре. Масштабирование мессенджера не предполагается, так как он нацелен на защищенный обмен данными сотрудниками компании.

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«Ни для кого не секрет, что, несмотря на наличие ERP-систем, одним из ключевых способов постановки задач руководителями являются личные сообщения и корпоративные чаты. Управление бизнесом происходит через мессенджеры, в них обсуждаются ключевые задачи и стратегические вопросы. При этом ни один публичный мессенджер не может гарантировать конфиденциальность данных. В связи с этим мы создали для наших заказчиков специальный корпоративный мессенджер», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

Защищенность мессенджера обеспечивается за счет установки серверной части мессенджера в границах контролируемой зоны заказчика. Мессенджер обладает сквозными шифрованными каналами связи передачи данных. Хранение сообщений, файлов и других вложений на сервере происходит в зашифрованном виде, что позволяет минимизировать риски, связанные с получением злоумышленниками несанкционированного доступа к мессенджеру через эксплуатацию уязвимостей программного кода, включая физическое изъятие оборудования.

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