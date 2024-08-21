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«АНТ-ЦС» автоматизировала работу макаронной фабрики

Компания «АНТ-ЦС» внедрила ERP-систему управления одного из ведущих российских предприятий по производству макаронных изделий. Система позволяет автоматизировать мониторинг показателей, бухгалтерский учет, закупки, отношения с поставщиками, а также управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS). Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

В результате внедрения решений «АНТ-ЦС» предприятию удалось уменьшить время получения продукции на склад при осуществлении закупок до 50%. Также макаронная фабрика получила механизм обнаружения резервов, снижения себестоимости и расчета скидок по действующим акциям.

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«В конце 2022 г. производитель макаронных изделий обратился с запросом на создание новой информационной системы, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы. Мы прежде не работали с пищевой промышленностью, но наши решения были востребованы у энергетических и машиностроительных компаний. Поскольку принципы автоматизации распространяются на все предприятия, вне зависимости от производимой продукции, мы использовали свои наработки при внедрении ERP-системы для макаронной фабрики», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

В рамках реализации проекта «АНТ-ЦС» настроила и внедрила отраслевое программное обеспечение, а также обучила персонал пищевого предприятия работе с системой, созданной для компании. В настоящее время специалисты «АНТ-ЦС» осуществляют поддержку работы системы и оказывают консультационную поддержку сотрудникам макаронной фабрики.

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