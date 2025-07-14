VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обеспечил переход ближневосточного телеком-провайдера с Sandvine на платформу СКАТ DPI. Целью проекта стало масштабирование инфраструктуры и повышение качества аналитики. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

В 2024 г. компания Sandvine объявила о выходе с рынков более чем 50 стран, что поставило провайдеров связи перед необходимостью оперативного поиска альтернативных DPI-решений для бесперебойной работы сервисов. В ответ на это оператор с Ближнего Востока принял решение перейти с Sandvine на отечественную платформу СКАТ DPI от VAS Experts.

Проект миграции включал несколько основных этапов: подтверждение соответствия требованиям заказчика на основании RFP, сайзинг и проектирование архитектуры, поставка оборудования, внедрение и тестирование на зеркале трафика, а также локализацию решения, в том числе разработку сигнатур для популярных в регионе приложений. Особое внимание уделялось обучению персонала оператора. После пилотного запуска системы на живом трафике VAS Experts завершил полный переход на отечественное решение.

В результате перехода было создано более 100 новых облачных и встроенных сигнатур, отражающих специфику региональных сервисов. Клиент получил возможность самостоятельно через графический интерфейс добавлять около 500 кастомных протоколов, а также редактировать группы протоколов, то есть менять их состав, переименовывать и дополнять. Также VAS Experts разработал детализированные VoIP-отчеты с разбивкой по абонентам, приложениям и минутам, а также адаптированные отчеты QoE с функцией автоматической рассылки.

«Миграция прошла успешно, при этом все критичные параметры системы сохранены, а аналитика улучшена. На основании требований операторов, опыта внедрений и типовых SLA, СКАТ DPI доказал свою эффективность как достойная альтернатива Sandvine, обеспечивая стабильность и гибкость работы сетевой инфраструктуры в условиях рынка Ближнего Востока», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.