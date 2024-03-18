Переворот в интернете. На торренты больше не приходится львиная доля трафика Сети

BitTorrent больше не в моде

Согласно результатам исследования Global Internet Phenomena Report, проведенного канадской компанией Sandvine, в 2023 г. основной входящий трафик – более 50% от суммарного – в сетях телеком-операторов в США приходился на видеосервисы и социальные сети. Некогда крайне популярный BitTorrent не попал даже в десятку наиболее популярных приложений, сервисов и протоколов.

Исходящего BitTorrent-трафика в сетях операторов фиксированной связи все еще сравнительно много – 4%, в среднем – около 46 МБ на абонента в год. На первый взгляд в абсолютных значениях показатель невысокий, однако следует учитывать мизерное количество пользователей торрентов относительно совокупной численности абонентов. Если при подсчете среднего значения не «размазывать» BitTorrent-трафик, сгенерированный такими пользователями, по всем абонентам, то число окажется куда более впечатляющем.

По объему прокачанного абонентами трафика BitTorrent, к примеру, опередил кране популярный китайский сервис коротких видео TikTok (3% и 40 МБ), мессенджер Discord (2% и 28 МБ), а также облачные сервисы Amazon (2% и 25 МБ).

Больше трафика, чем BitTorrent, сгенерировали продукты компании Apple – облачное хранилище iCloud (9%, 101 МБ) и сервис видеосвязи FaceTime (5%, 56 МБ). В тройке лидеров также оказалось облачное хранилище Google (4% и 47 МБ).

Среди пользователей мобильного интернета BitTorrent совершенно не востребован и не попал даже в десятку трафикоемких сетевых протоколов/сервисов. Торрентам такие абоненты предпочитают TikTok (8%, 10 МБ), видеохостинг YouTube (5%, 6 МБ), различные мессенджеры, в том числе Snapchat (6%, 7 МБ), поисковик Google (4%, 5 МБ) и вновь iCloud (5%, 6 МБ).

Соцсети, облака и стриминг «похоронили» BitTorrent

Эксперты Sandvine предполагают, что снижение количества BitTorrent-трафика в Сети может быть обусловлено увеличением популярности сервисов облачных хранилищ – именно их предпочитают современные пользователи для обмена файлами, а также трансформация способов распространения пиратского контента. Если раньше его в основном раздавали через BitTorrent и другие файлообменные P2P-сети, то сегодня подборки «украденного» видео и музыки все чаще можно встретить в вебе – в стриминговом формате.

Стоит также отметить, что пользователями BitTorrent являются не только интернет-пираты. Применение технологии находит в академической среде – например, используется учеными для обмена массивными наборами данных (датасетами), а также среди пользователей операционных систем на базе открытого исходного кода, таких как Linux – BitTorrent позволяет быстро распространять большие установочные образы дистрибутивов силами сообщества, не нагружая инфраструктуру разработчиков.

Наконец, следует принять во внимание тот факт, что подсчету поддается не весь существующий в Сети BitTorrent-трафик. Некоторые любители пиратского контента, к примеру, стремятся застраховать себя от возможного преследования со стороны правообладателей, и подключаются к раздающим торренты через VPN-сервисы, шифрующие передаваемые данные и скрывающие от провайдера их истинное назначение. Такой BitTorrent-трафик в статистику, конечно же, не попадает.

Впрочем, учитывая отсутствие хотя бы одного публичного VPN в рейтинге Sandvine сервисов/протоколов, генерирующих наибольшее количество исходящего трафика, можно с изрядной степенью уверенности говорить о минимальном влиянии «пропущенного через VPN» трафика на статистику популярности BitTorrent в целом.

История падения

На протяжении последних 20 лет объем интернет-трафика демонстрировал устойчивый рост. Тенденция по-прежнему сохраняется, однако структура трафика претерпела радикальные изменения.

Согласно данным британской исследовательской компании CacheLogic, по состоянию на 2004 г., в эпоху, предшествовавшую возникновению так называемого веб 2.0, на долю протокола BitTorrent приходилось 35% от суммарного трафика в Сети. Всего же P2P-сервисы, включая eDonkey, генерировали около 60% трафика.

Потоковые и облачные сервисы были еще не столь распространены, поэтому именно BiTorrent выступал основным драйвером роста интернет-трафика.

С ростом популярности видеохостингов и онлайн-кинотеатров вроде YouTube и Netflix, которые к тому же предлагают контент в сверхвысоком качестве, входящий трафик, приходящийся на файлообменные сети, стал лишь малой каплей в океане информации, ежедневно «прокачиваемой» пользователями.

Даже среди интернет-пиратов – одних из самых преданных пользователей файлообменных сетей – популярность торрентов сегодня находится на достаточно низком уровне. Пиратские видео и музыка все чаще, как и легальный контент, доступны в потоковом формате.

Что же касается исходящего трафика, то по его количеству BitTorrent довольно долго продолжал оставаться в лидерах, при этом постепенно все же утрачивая свои позиции. Если в 2013 г. его объем составлял около 30%, то к 2022 г. достиг рекордно малого значения в 10%.

BitTorrent – пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через интернет, созданный Брэмом Коэном (Bram Cohen) в начале 2000-х гг., который также известен благодаря придуманной им криптовалюте Chia.

