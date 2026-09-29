VAS Experts заместила американскую Sandvine в сети оператора связи из Азии на 3 миллиона абонентов

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts сообщил о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания совместно с локальным интегратором внедрила платформу СКАТ в сети зарубежного оператора связи, заменив решение американского ИТ-гиганта Sandvine (Applogic Networks). Новый комплекс обрабатывает мобильный HTTP- и HTTPS-трафик на скорости до 300 Гбит/с для более 3 млн абонентов. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

После окончания поддержки зарубежной платформы Sandvine (Applogic Networks) и отсутствия возможности дальнейшего развития, оператор начал искать независимую альтернативу. Возникла необходимость в собственной системе формирования записей UDR (User Detail Records). Решение должно было легко интегрироваться в текущую сетевую инфраструктуру и автоматически передавать подготовленные данные во внутренние системы оператора.

Программно-аппаратный комплекс развернули на серверах ITPOD. В состав решения вошли два DPI-узла и два QoE-сервера. Программная часть работает на базе СКАТ DPI с лицензией для двунаправленной обработки трафика и передачи статистики по IPFIX. Инженеры VAS Experts интегрировали платформу СКАТ с существующей AAA-инфраструктурой заказчика. Система автоматически сопоставляет технические параметры интернет-сессий с профилями абонентов по уникальному ключу (MSISDN). Это позволило анализировать гигантский поток данных на интерфейсах 100G Ethernet и каждые 15 минут выгружать готовые UDR-файлы во внутренние аналитические системы оператора.

Благодаря заложенному в СКАТ слою фильтрации, система отсекает избыточные сетевые данные еще на этапе подготовки отчетов. Это снизило нагрузку на серверные ядра и сократило требования к объемам систем хранения памяти.

Архитектура получила полную автономию. При росте трафика оператор может увеличивать производительность существующих узлов, а при достижении их предельной нагрузки добавлять новые DPI-узлы. При этом не требуется менять общую логику работы системы или привязываться к одному производителю серверного оборудования.

«Для крупных операторов связи уход ключевого ИТ-поставщика — это всегда серьезный вызов и риски для стабильности бизнеса. Проект в Азиатско-Тихоокеанском регионе доказал, что российские технологии могут не просто бесшовно заменять продукты мировых лидеров вроде Sandvine (Applogic Networks) на экстремальных нагрузках, но и давать заказчику гораздо больше свободы. Мы предложили клиенту гибкую модель на базе стандартных серверов. В итоге оператор полностью ушел от “вендорозависимости”, получил контролируемую систему формирования UDR и теперь может масштабировать свою сеть поэтапно, экономя огромные бюджеты на модернизации», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Использование стандартных x86-серверов в сочетании с гибкими лицензиями СКАТ позволяет оператору сократить смету на закупку комплектующих и наращивать производительность поэтапно.

Система успешно прошла пользовательские приемочные испытания (UAT), была введена в промышленную эксплуатацию и передана на техническую поддержку.