Число пользователей образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн

Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» достигло 5 млн. За месяц прирост составил 1 млн человек. Число зарегистрированных школьников составило порядка 4,4 млн, учителей – 0,6 млн. Об этом CNews сообщили представители VK.

Также пользователи регистрируются в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере», который был запущен в сентябре 2022 г. Его установили более 2 млн учителей и школьников. Сервис помогает совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также делает общение безопасным в закрытом образовательном профиле, где нет посторонних — только участники образовательного процесса.

Для того чтобы сделать обучение с помощью цифровых сервисов еще эффективней и удобней, компания VK предоставит учителям бесплатное пространство для хранения учебных материалов в облаке. С середины декабря 2022 г. учителям, использующим учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере», будет доступно 32 ГБ в «Облаке Mail.ru». Благодаря сервису учителя смогут работать с документами, упорядочить все предметы по папкам и делиться большими материалами со школьниками и коллегами в удобном формате.

К «Сферуму» уже подключено почти 38 тыс. российских образовательных организаций. Среди наиболее активно использующих платформу регионов Республика Татарстан, Белгородская и Курская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

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«Мы комплексно развиваем образовательную среду, и платформа “Сферум” постепенно становится ее важной частью. Сегодня это удобный инструмент для общения учителя с учениками и ребят друг с другом. В нем доступны как видеоконференцсвязь, так и мессенджер. При этом мы опираемся на отечественное оборудование и технологии, а сама платформа – защищенное безопасное пространство, устойчивое к атакам. “Сферум” нисколько не уступает западным аналогам, и служит отличным дополнением традиционным форматам обучения. Динамика роста его пользователей как со стороны школ, так и родителей, и учеников говорит о его высокой востребованности», – сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«VK активно развивает образовательное направление и стремится предоставить максимум возможностей для обучения на всех этапах – от учебы в школе до повышения квалификации во взрослом возрасте. В этом году мы провели масштабные обновления образовательной платформы “Сферум”, запустили учебный профиль “Сферум” в “VK мессенджере” для общения учителей, школьников и их родителей в закрытом безопасном пространстве. Также мы ведем интеграцию с электронными журналами и дневниками в регионах России. Мы рады видеть, что пользователи положительно оценивают наши усилия, выбирая сервисы VK и платформу “Сферум” в качестве удобных инструментов, эффективно дополняющих традиционный учебный процесс», – сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.