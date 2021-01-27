В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации

В России будут уволены 10 из 62 замруководителей правительственных ведомств по цифровой трансформации. Они не справились со своими задачами, в результате чего лишь 18 министерств и госорганизаций показали высокие результаты по цифровой трансформации. Среди них – МЧС и Роскомнадзор, а на последних местах – Минприроды и Росархив.

Цифровая трансформация не удалась

В российских министерствах и ведомствах начались увольнения замруководителей по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Они, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, не справились с возложенными на них обязанностями, и на их место будут наняты новые специалисты.

Оставить свои посты придется десяти CDTO, а это более 16% от их числа – всего замруководителей по цифровой трансформации насчитывается 62. Главной причиной для увольнения стал рейтинг цифровой трансформации ведомств, составленный Правительством России и необходимый для оценки внушительного списка параметров. Среди них – качество подготовки ведомственных программ цифровой трансформации, реализация проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и др.

«В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям. … Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения», – сказал Дмитрий Чернышенко. «Это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты. Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», – добавил он.

Лидеры и аутсайдеры

По словам российского вице-премьера, лишь 18 федеральных ведомств продемонстрировали высокие показатели в сфере цифровой трансформации. В первую очередь это Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральная налоговая служба (ФНС), Минпромторг, Минсельхоз, а также Роскомнадзор, Роспатент и Ростехнадзор.

Ведомства, временно оставшиеся без CDTO, Дмитрий Чернышенко не назвал

Менее выдающихся результатов добились Министерство внутренних дел (МВД), Минфин, Минздрав и Минстрой, а также ряд других ведомств. Наихудшие показатели цифровой трансформации – у Минприроды, Росархива, Росмолодежи и Росморречфлота.

Все ведомства и CDTO оценивались по целому ряду параметров. Среди них – качество и темпы выполнения замруководителями по цифровой трансформации поручений Правительства. Также учитывалось качество исполнения бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации.

Откуда в российских министерствах CDTO

За появлением в Правительстве должности CDTO стоит бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев – идея по ее внедрению принадлежит именно ему. Самые первые CDTO появились еще в июле 2018 г. – своих заместителей по цифровой трансформации получили главы Минстроя, Минздрава и еще шести министерств.

В течение следующих полутора лет идея Дмитрия Медведева развития не получала – лишь 1 февраля 2020 г. действующий премьер-министр Михаил Мишустин вернулся к ней, поручив утвердить должность CDTO в каждом министерстве без исключений. Он предложил Минцифры выработать методику тестирования и требования к кандидатам на эту должность, отведя на это всего три дня. Поручение было выполнено к 5 февраля 2020 г.

Следующим этапом развития идеи Дмитрия Медведева о CDTO стало назначение 6 марта 2020 г. ответственных за цифровизацию и информатизацию в Аппарате Правительства России. ИТ-обязанности, как сообщал CNews, были распределены между пятью замруководителя Аппарата из 12: Леонидом Левиным, Валерием Сидоренко, Игорем Шевченко, Алексеем Уваровым и Светланой Андрющенко.

21 мая 2020 г. Михаил Мишустин утвердил кандидата на должность замминистра просвещения России Сергея Кравцова по цифровой трансформации. Им стала Татьяна Васильева, бывший замруководителя департамента образования Москвы, на момент вступления в должность не имевшая опыт работы в ИТ.

В начале сентября 2020 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко, с 29 января 2019 г. курирующий нацпрограмму «Цифровая экономика», выступил с предложением ввести должности CDTO во всех региональных органах исполнительной власти. Согласно его идее, выбирать CDTO будут главы субъектов России.

Данное предложение Дмитрий Чернышенко внес в рамках видеоконференции Президента России Владимира Путина с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 г. Президент одобрил эту идею, спросив лишь, где именно необходимо ввести должность CDTO. «В каждом региональном ведомстве или на уровне замгубернатора, замруководителя региона?», – спросил Президент России. Вице-премьер ответил: «В каждом региональном ведомстве. Нам нужно до муниципалитетов прокопаться».