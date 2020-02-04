Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить в каждом министерстве должность заместителя по цифровой трансформации. Полномочия могут быть предоставлены как новому заму, так и одному из действующих. Впервые такие заместители появились при экс-премьере Дмитрии Медведеве в 2018 г.

Десятки новых заместителей

В федеральных органах исполнительной власти появятся заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию. С таким поручением обратился премьер-министр России Михаил Мишустин к российскому Правительству.

По информации «Ведомостей» свое поручение Мишустин озвучил 1 февраля 2020 г. Письмо премьер-министра было адресовано 55 министерствам, агентствам и службам, преимущественно входящим в контур управления Правительства. В то же время Telegram-канал «Координация профанации», который специализируется на вопросах информатизации, обратил внимание на то, что в их число вошли и ведомства президентского подчинения: МВД, МЧС, Минюст, ФССП и Росархив. При этом в списке не были приведены пять правительственных федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), включая Минкомсвязи.

В документе сказано, что для выполнения поручения ведомствам нужно будет ввести новую должность заместителя по вопросам цифровизации. Был предложен и альтернативный вариант – соответствующие полномочия должны быть предоставлены одному из действующих заместителей.

Михаил Мишустин распорядился ввести должность заместителя по цифровизации в 55 министерствах

Напомним, в январе 2020 г. Президент России Владимир Путин отправил Правительство и премьер-министра Дмитрия Медведева в отставку. Его пост и занял Михаил Мишустин, а новым министром связи стал Максут Шадаев. Первым заместителем Шадаева позже был назначен Олег Пак, который пришел в министерство еще в 2012 г. при прежнем министре Николае Никифорове.

Минимум времени на исполнение

Согласовывать кандидатуру заместителя по цифровизации ведомства должны с профильным вице-премьером, имя которого в поручении Мишустина не приводится. Им может оказаться вице-премьер Дмитрий Чернышенко – в январе 2020 г. его назначили на пост куратора реализации национальной программы «Цифровая экономика».

К заместителям по цифровой трансформации будут предъявляться определенные требования, разработку которых Мишустин поручил Минкомсвязи, выделив на это три дня. Министерство также должно подготовить комплект рекомендаций для тестирования управленческих навыков новых заместителей.

Согласно тексту поручения Мишустина, в каждом ведомстве его получившем в течение ближайшей недели должны появиться подразделения, обеспечивающие работу новому заместителю. Допускается возможность передачи этих функций одному из существующих отделов.

После появления необходимых подразделений в течение следующих двух недель все министерства, агентства и службы должны будут подготовить и передать в Минкосвязи предложения о приоритетных задачах этих отделов. У этих задач есть два срока выполнения – до 15 апреля 2020 г. и до 31 декабря 2020 г.

Развитие идеи Медведева

Впервые заместители по цифровой трансформации, как сообщал CNews, появились в ряде правительственных ведомств в июле 2018 г. по решению бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. В общей сложности, по данным «Ведомостей», новая должность была введена только в восьми министерствах, в том числе в Минстрое, Минздраве и Минэнерго.

До этого о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, говорили в Центре стратегических разработок (ЦСР). Такие заместители министров, уточняли в ЦСР, должны подчиняться профильному вице-премьеру.

Экс-министр связи Константин Носков в июле 2018 г. отметил, что новые должности заместителя министра в ключевых российских министерствах должны выполнять функции так называемого Chief Digital Officer (CDO) – главного менеджера (директора) по цифровой трансформации. Эти заместители, по словам Носкова, должны были быть «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах».

В то же время новый министр связи Максут Шадаев на своей странице в Facebook в 2017 г. высказывался о том, что министерствам и департаментам отдельные заместители по цифровизации не требуются.