Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах

Российские разработчики отечественного софта обсуждают с министерствами полный переход в школах с иностранных ОС и ПО на отечественные решения. Сейчас большинство учебных заведений используют в своей работе продукты Microsoft. При этом полностью заменить их будет крайне трудно и долго: школьные компьютеры и прочее оборудование совместимо именно с иностранными решениями, а сами школьники привыкли работать с американскими программами.

С Microsoft на Linux

Российские разработчики предлагают Минцифры и Минпросвещения полностью заменить в школах Microsoft на отечественные ОС и ПО, утверждают источники «Коммерсанта». При этом в марте 2021 г. власти уже собирались запретить школьникам и их учителям пользоваться иностранным программным обеспечением в стенах школ.

Однако разработчики отмечают, что заменить американское ПО, которое внедрялось в российских школах десятилетиями, будет крайне тяжело. Так, в 2021 г. более 85% школ в качестве основной операционной системы использовали Windows. На российские ОС пришлось только 6%, рассказал изданию гендиректор группы «Т1» Игорь Калганов.

В 2022 г. ситуация начала постепенно меняться. Количество поставленных лицензий российских ОС образовательные организации за шесть месяцев 2022 г. выросло в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 г.

Менять школьные планы

По состоянию на 2021 г. в России насчитывалось более чем 40 тыс. школ, в которых на 100 учеников приходится, в среднем, 10-20 компьютеров, и которые в обозримом будущем собираются увеличить их количество на 5-10 штук. В общей сложности, это около 1 млн машин, на которых нужно заменить комплект ПО, притом нередко это специализированный софт, изначально написанный исключительно под Windows и не способный работать под другими ОС.



Российских школьников не так просто будет пересадить на отечественный софт

По мнению директора по разработке и развитию продуктов «Моего офиса» Дмитрия Комиссарова, зависимость российских образовательных учреждений от зарубежных решений «близка критической». По его словам, в российских школах вместе с использованием иностранного ПО развивали в школьниках и навыки для работы именно с этими программами. Поэтому переход на отечественные решения должен сопровождаться переработкой учебных программ.

С ним согласен и директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин. Просто заменить ОС будет не достаточно, необходимо также внести изменения в сам учебный процесс, переписать учебники, менять подходы. Эксперт допустил, что импортозамещение в образовательных учреждениях станет самым длительным.

А по словам гендиректора НТЦ ИТ РОСА Олега Карпицкого, заменить Windows полностью и в один момент совершенно нереально. Т.к. 99% прикладного софта и различного оборудования, включая компьютеры, лабораторное и демонстрационное оборудование, работает под Windows.

«Моя школа» на российских решениях

Сейчас разработчики российского ПО просят обеспечить совместимость отечественного софта с единой экосистемой образовательных учреждений страны — ГИС «Моя школа». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации «Отечественный софт», направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву и министру просвещения Сергею Кравцову 12 августа 2022 г.

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Представители ассоциации опасаются, что сервисы «Моя школа» будут поддерживать только американское ПО Microsoft, рассказал изданию исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин. По его словам, российские разработчики ПО просят ведомства предоставить им технические документы на ГИС, чтобы убедиться в ее совместимости с отечественными ОС и программами.

В Минцифры и Минпросвещения не ответили на запрос «Коммерсанта».

О том, что для российских школ создадут единую ИТ-платформу — «Моя школа», стало известно в марте 2021 г. На ее создание планируется выделить 2,18 млрд руб. На базе единой ГИС планируется объединить школьный дневник и журнал, расписание занятий, библиотеку учебных материалов, систему поддержки проектной деятельности и портфолио учеников.