Названы смартфоны, в которых лучше всего хранить деньги

Названы смартфоны 2018 г., стоимость которых падала медленнее всех и, наоборот, быстрее всех. Стремительное падение цен зафиксировано для гаджетов Sony и LG, средний результат показали смартфоны Google, и менее высокие темпы продемонстрировали флагманы Samsung. Победителями рейтинга стали три смартфона Apple во главе с iPhone XR, стоимость которого снижалась медленнее всех.

Самый ценный смартфон

Смартфоны компании Apple продемонстрировали минимальное падение стоимости в сравнении с конкурентами на базе ОС Android. Об этом сообщил ресурс SellCell, предназначенный для сравнения цен подержанных мобильных устройств при их продаже через traid-in в различных онлайн-магазинах. По данным портала PrWeb, это крупнейший в США ресурс подобного рода, и он функционирует с 2008 г.

Специалисты SellCell сравнили цены наиболее популярных моделей смартфонов, вышедших в 2018 г., на момент их релиза и покупки новым в магазине и в день продажи следующему владельцу в июне 2020 г. Победителем в составленном рейтинге стал смартфон iPhone XR образца сентября 2018 г., потерявший 53,2% стоимости.

iPhone XR продемонстрировал минимальное падение цены на фоне конкурентов

53,2% - это достаточно много для смартфона, которому нет и двух лет, но, с другой стороны, Android-гаджеты обесценились еще сильнее. К примеру, топовый моноблок LG V40 ThinQ, дебютировавший в начале октября 2018 г., потерял в цене свыше 83%.

По итогу, в рейтинге смартфонов, обесценившихся меньше других, первые три места заняли устройства Apple. Четвертую и пятую строчку удерживают флагманы южнокорейского производителя Samsung.

Состав рейтинга и принцип подсчета

По словам главного операционного директора SellCell Сары МакКономи (Sarah McConomy), при составлении рейтинга аналитики исследовали цены по trade-in у 35 разных онлайн-реселлеров, включая Amazon, Gazelle, Decluttr и др. Итоговые цены рассчитывались по средней цене trade-in у каждого реселлера.

На первом месте среди смартфонов, стоимость которых при первой продаже на вторичном рынке упала меньше всех, оказался бюджетный (по меркам Apple) iPhone XR в версии на 64 ГБ. На старте продаж он стоил $750, а к перепродаже в 2020 г. подешевел до $351.

Следом за iPhone XR идет более дорогой iPhone XS 64 ГБ, поступивший в магазины осенью 2018 г. с ценником в $1000 и за неполные два года подешевевший до $440. Снижение цены составило 56% против 56,8% у самого дорогого смартфона той линейки – iPhone XS Max в младшей версии с 64 ГБ памяти. Он подешевел с $1100 до $475.

Сравнение падения цен на смартфоны

№ п/п Модель смартфона Дата релиза Цена в день релиза, $ Цена в день продажи в июне 2020 г., $ Процент обесценивания 1 Apple iPhone XR 64 ГБ Сентябрь 2018 г. 750 351 53,2% 2 Apple iPhone XS 64 ГБ Сентябрь 2018 г. 1 000 440 0,56 3 Apple iPhone XS Max 64 ГБ Сентябрь 2018 г. 1 100 475 56,8% 4 Samsung Galaxy Note 9 128 ГБ Август 2018 г. 1 000 276 72,4% 5 Samsung Galaxy S9+ 64 ГБ Март 2018 г. 840 205 75,6% 6 Samsung Galaxy S9 64 ГБ Март 2018 г. 720 173 75,9% 7 Google Pixel 3 XL 64 ГБ Ноябрь 2018 г. 900 188 79,1% 8 Google Pixel 3 64 ГБ Ноябрь 2018 г. 800 166 79,2% 9 LG V40 ThinQ 64 ГБ Октябрь 2018 г. 900 147 83,6% 10 Sony XZ2 64 ГБ Апрель 2018 г. 800 105 86,9% 11 Sony XZ2 Premium 64 ГБ Июль 2018 г. 1 000 128 87,2% 12 LG G7 ThinQ 64 ГБ Май 2018 г. 750 77 89,7%

Источник: SellCell

Рейтинг SellCell приводит показатели обесценивания для 12 смартфонов, и результат упомянутого LG V40 ThinQ – не самый плохой. На 11 и 12 месте в перечне находятся гаджеты Sony XZ2 Premium и LG G7 ThinQ соответственно, оба с 64-гигабайтным накопителем. Стоимость обычного XZ2 Premium упала с $1000 до $128 (87,2%), тогда как более дорогой LG G7 ThinQ подешевел на 89,7% – с $750 до $77.

Влияние повреждений на стоимость

По данным SellCell, трещина на экране существенно влияет на стоимость смартфона – из-за нее, к примеру, подержанный iPhone 7 с 32 ГБ внутренней памяти может подешеветь на 46,4%. На Android-смартфоны такой дефект сказывается сильнее – тот же Google Pixel 4 XL 64 ГБ, вышедший осенью 2019 г., может упасть в цене на 63%. Глубокие царапины могут снизить цену смартфона на 20%, а легкие следы эксплуатации – на 1-7%.

Смартфоны с дефектами покупают неохотно и по минимальной цене

Сара Макконами утверждает, что Android-смартфон, как и iPhone, можно попытаться продать смартфон по более высокой цене, но для этого нужно сохранить его в очень хорошем внешнем состоянии. Для этого она посоветовала заранее приобрести средства защиты от повреждений, включая чехол.

Оценки других экспертов

По данным интернет-магазина по продаже подержанных телефонов Bankmycell, смартфоны Apple за год после релиза дешевеют вдвое медленнее в сравнении со смартфонами на базе Android. Последние могут за первые 12 месяцев существования потерять почти половину своей изначальной стоимости, что особенно заметно по устройствам с ценой около $350.

В отчете сказано, что устройства таких известных производителей, как Samsung, Motorola, LG, HTC и Google по итогам 2019 г. упали в цене в среднем на 48,65%. Спустя два года после релиза среднестатистический Android-смартфон теряет в стоимости 79% и больше.

Скорость падения цен на смартфоны различных ценовых категорий

Bankmycell привел в качестве примера смартфон Motorola One 2018 г., стоивший на старте продаж $350. Спустя 14 месяцев его цена снизилась на 87,68% от первоначальной.

Для сравнения, iPhone 2018 модельного года дешевели далеко не так стремительно. Устройства iPhone XR, XS и XS Max, вышедшие осенью 2018 г., по итогам 2019 г. подешевели, согласно Bankmycell, в среднем на 23,45%.