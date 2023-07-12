Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода

SUSE потратит $10 млн на разработку и поддержку форка Linux-дистрибутива RHEL. Это ее ответ на решение Red Hat о закрытии исходного кода RHEL и предоставлении к нему доступа только за деньги, с чем сообщество свободного ПО в корне не согласно. Помощь SUSE окажут авторы проекта Rocky Linux – форка Cent OS, появившегося на фоне других нововведений Red Hat, тоже не понравившихся сообществу.

Ответная реакция SUSE

Немецкая компания SUSE, разработчик одноименного дистрибутива Linux, объявила о готовности приступить к созданию еще одной ОС, совместимой в Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Другими словами, она хочет создать форк RHEL, что, как пишет ZDnet, является ответом SUSE на новые правила Red Hat по распространению исходного кода RHEL.

Как сообщал CNews, код RHEL, годами находившийся в свободном доступе, был изъят из него. Он все еще открыт, то есть ознакомиться с ним можно, но отныне только за деньги. За счет этого привлечь Red Hat к ответственности нельзя, поскольку она не нарушала условий лицензии GPL, под которой распространяется RHEL.

Как пишет ZDnet, на разработку своего форка SUSE потратит в пределах $10 млн. Часть средств будет вложена в поддержку нового дистрибутива, который, как ожидается, будет доступен всем и каждому, без каких-либо ограничений.

Нет никакого второго форка

Издание The Register ранее приписывало SUSE разработку еще одного ответвления RHEL, которое получило название Liberty Linux. Такой проект существует, но в действительности форком именно RHEL не является.

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Liberty Linux – это единый сервис поддержки SUSE Liberty Linux для дистрибутивов: SUSE Linux, openSUSE, RHEL и CentOS. Он включает в себя и единое средство доставки обновлений под названием SUSE Manager, которое совместимо с Ubuntu в дополнение к перечисленным дистрибутивам.

Сообщество недовольно

Новые правила распространения исходного кода RHEL вызвали шквал негатива со стороны участников сообщества открытого ПО, и решение SUSE по созданию открытого форка RHEL – лишь одно из последствий нововведений Red Hat. Как пишет ZDnet, в сообществе считают, что Red Hat все же нарушает условия лицензии GPLv2, одно из требований которого касается именно полной открытости исходного кода продукта. Фактически, нововведения могут сильно затруднить процесс разработки дистрибутивов, основанных на коде RHEL.

Дирк-Питер ван Левен (Dirk-Peter van Leeuwen), генеральный директор SUSE, прокомментировал решение Red Hat так: «В течение десятилетий сотрудничество и общий успех были строительными блоками нашего сообщества открытого исходного кода. Мы обязаны защищать эти ценности. Эти инвестиции сохранят поток инноваций на долгие годы и гарантируют, что клиенты и сообщество не будут привязываться к поставщику и смогут рассчитывать на подлинный выбор как завтра, так и сегодня».

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Разработка нового форка RHEL не повлияет на развитие других дистрибутивов SUSE – SUSE Linux Enterprise (SLE) и openSUSE. При этом компания не будет трудиться над новым проектом в одиночку – к нему уже присоединились разработчики дистрибутива Rocky Linux из компании Ctrl IQ, основанной автором проекта CentOS Грегори Курцером (Gregory Kurtzer).

«Red Hat открыла ящик Пандоры, – заявил Курцер. – Сообщество корпоративных пользователей Linux требует стандартизации, стабильности и единообразия. В течение многих лет это был RHEL. Теперь дверь открыта для альтернатив».

Так был ли форк

В настоящее время эксперты The Register утверждают, что SUSE все же работала над форком операционной системы Red Hat, но не корпоративной RHEL, а пользовательской Cent OS. Red Hat прекратила ее поддержку, вместо этого выпустив Cent OS Stream – непрерывно обновляемую ОС, превратившуюся в тестовый полигон для будущих апдейтов RHEL. Другими словами, это бета-версия RHEL, о стабильной работе которой речи теперь нет. Это очень не понравилось пользователям – переход в конце 2020 г. на Cent OS Stream, как и новые правила распространения кода RHEL, вызвал большое количество заявлений о разработке форков. Упомянутый Rocky Linux – один из примеров. Другой форк Cent OS – ОС AlmaLinux, за которой стоит компания Cloudlinux. Она полностью бесплатная, и появилась она, как и Rocky Linux, в начале 2021 г.

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Согласно имеющейся в Сети информации, форк Cent OS, который первоначально носил название Liberty Linux, собирался на программной платформе Open Build Service, ранее известной как openSUSE Build Service, с использованием наработок из дистрибутива RHEL 8.5 образца ноября 2021 г. Работа над ним началась в январе 2022 г., но разработчики сразу отказались от использованного в RHEL 8.5 ядра Linux 4.18 в пользу более современного Linux 5.3 из SUSE Linux Enterprise 15 SP3.

Проект к моменту выхода материала так и не увидел свет. Но, как пишет ZDnet. SUSE может использовать полученный при его создании опыт в разработке нового полноценного форка RHEL. Опыт авторов Rocky Linux компании тоже пригодится.