Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

Код RHEL больше не распространяется в свободном доступе – он по-прежнему открыт, но получить его можно только за деньги. Это вызвало гнев у сообщества СПО, но Red Hat ничего не нарушила – все в рамках лицензии GPL. В компании утверждают, что сделали это потому, что разработка RHEL требует огромных ресурсов, а создатели сторонних дистрибутивов просто пересобирают RHEL с минимальными изменениями, то есть присваивают чужую работу. В компании утверждают, что остаются адептами СПО.

RHEL не для всех

Компания Red Hat, которую с большой переплатой купила IBM, изменила правила распространения исходного кода своего Linux-дистрибутива для корпораций – RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Фактически, публичный доступ к нему теперь почти полностью закрыт – новая политика компании гласит, кто теперь она публикует исключительно код дистрибутива Cent OS Stream. Топ-менеджеры компании заявили, что сделали это, чтобы разработчики других дистрибутивов не копировали их идеи, и что при всем этом они по-прежнему остаются адептами свободного программного обеспечения (СПО).

Отныне Red Hat больше не публикует srpm-пакеты RHEL в репозитории git.centos.org, что вызвало очень негативную реакцию пользователей. Это второе за последние годы непопулярное решение руководства компании, касающееся ее продуктов – первое было принято в конце 2020 г., когда Red Hat внезапно прекратила поддержку Cent OS и переключилась на развитие упомянутой Cent OS Stream.

Cent OS Stream – это своего рода тестовый полигон, бесконечная бета-версия RHEL – на ней разработчики обкатывают все те новшества, которые планируют добавить в свой основной дистрибутив. А все пользователи этой ОС – бета-тестеры поневоле, и все дополняется еще и тем, что разработчики не гарантируют стабильную работу Cent OS Stream после установки очередного обновления.

Есть деньги? Будет и код

Исходный код RHEL, вернее, srpm-пакеты, по-прежнему будут выкладываться в интернете, но на ресурсе с ограниченным доступом. Это Red Hat Customer Portal, предназначенный исключительно для клиентов Red Hat, то есть для тех, кто платит компании деньги.

Red Hat продолжает идти против сообщества СПО, утверждая, что она по-прежнему чтит его идеи

Новшества Red Hat угрожают развитию сразу нескольких дистрибутивов Linux, которые разрабатываются в качестве наследников убиенной Cent OS и альтернативы нелюбимой пользователями Cent OS Stream. В первую очередь это бесплатный AlmaLinux – как сообщал CNews, его создает компания Cloudlinux, и первая его сборка вышла I квартале 2021 г.

С тем, во что Red Hat превратила Cent OS, не смог смириться и основатель этой ОС – Грегори Курцер (Gregory Kurtzer). В феврале 2021 г. он открыл стартап Ctrl IQ для разработки системы Rocky Linux на замену Cent OS.

Теперь же оба дальнейшее развитие обоих этих проектов под вопросом – их авторам отныне доступен только код не самой стабильной Cent OS Stream, а к коду RHEL их бесплатно больше не подпустят. Также, в отличие от оригинальной Cent OS, новая Cent OS Stream не имеет бинарной совместимости с RHEL, что будет вызывать трудности при разработке патчей.

Засудить Red Hat не удастся

Поступок Red Hat мог бы обернуться для нее судебными исками за нарушение лицензии GPL, под которой распространяются продукты с открытым исходным кодом. Но к судебным тяжбам ей, вероятно, готовиться не придется ввиду отсутствия нарушений – код по-прежнему открыт, хотя и доступен только платным клиентам компании. Однако прекращение договора между компанией и клиентом влечет для последнего лишение доступа к коду операционки.

О том, что Red Hat чтит все условия GPL, сообщил вице-президент компании Майк МакГрет (Mike McGrath), решивший прокомментировать ситуацию на фоне растущего недовольства пользователей. Он подчеркнул, что компания по-прежнему остается адептом свободного ПО и добавил, что в Cent OS Stream доступны те же пакеты, что находятся в составе RHEL. О том, что в версии для этой ОС об их стабильности говорить не приходится, он упоминать не стал.

По словам МакГрета, Red Hat ограничила доступ к коду RHEL потому, что не намерена облегчать труд авторам сторонних дистрибутивов. Если им нужны наработки Red Hat, пусть пользуются тем, что предлагает Cent OS Stream, пусть даже новые ее пакеты не всегда совпадают с пакетами для RHEL. Он также добавил, что Red Hat тратит немало ресурсов на развитие RHEL во всех его проявлениях, в том числе и на сопровождение пакетов: «В Red Hat тысячи людей тратят свое время на написание кода, чтобы включить новые функции, исправить ошибки, интегрировать различные пакеты, а затем поддерживать эту работу в течение длительного времени» (At Red Hat, thousands of people spend their time writing code to enable new features, fixing bugs, integrating different packages and then supporting that work for a long time).

МакГрет добавил, что разработчики альтернативных сборок RHEL если и вносят свои изменения, то незначительные и не всегда. Такой подход, по его мнению, вредит всему сообществу Open Source.