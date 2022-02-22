Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows

FreeDOS обновилась до версии 1.3

Спустя пять лет разработки состоялся очередной релиз бесплатной операционной системы FreeDOS. Выходу стабильной версии 1.3 предшествовало пять кандидатов в релизы, выпущенных в период с февраля 2019 по декабрь 2021 г.

Новую версию операционной системы можно скачать с официального сайта совершенно бесплатно. Доступны загрузочные ISO-образы компакт-диска (CD), стандартная и «облегченная» сборки для запуска с USB-носителя, а также дистрибутив для записи на гибкие магнитные диски.

FreeDOS – это операционная система семейства DOS (Disk operating system, дисковая операционная система) с открытым исходным кодом и полностью совместимая с MS-DOS корпорации Microsoft. FreeDOS работает как на старых IBM-совместимых компьютерах на базе процессоров Intel 80286, 80386, так и на самом современном «железе», обеспечивая поддержку распространенных аппаратных интерфейсов вроде USB. Не составит труда запустить операционку и в виртуальной машине.

FreeDOS обновилась до версии 1.3

Начало проекту FreeDOS было положено в 1994 г., после того, как Microsoft объявила о прекращении поддержки и продаж MS-DOS. Система развивается силами американского программиста Джима Холла (Jim Hall) и сообщества. Ядро ОС распространяется на условиях свободной лицензии GNU GPL v2. Код ядра, иных компонентов и некоторых утилит доступен на хостинге ИТ-проектов Github.

Что нового во FreeDOS 1.3

Среди изменений во FreeDOS 1.3 стоит отметить обновленное 16-битное ядро Kernel 2043 с полноценной поддержкой файловой системы FAT32 и длинных имен файлов. Напомним, MS-DOS могла корректно работать с файлами, название которых состояло из одного-восьми ASCII-символов плюс расширения (до трех символов), указывающего на тип содержимого.

Во FreeDOS 1.3 возвращена поддержка сетевого стека, то есть базовых функций для обмена информацией с другими машинами.

Разработчики также отмечают улучшения процесса установки, особенно на диски с главной загрузочной записью (master boot record, MBR); обновление командного интерпретатора FreeCOM (свободная реализация command.com); появление базовых возможностей автоматической настройки региональных стандартов (посредством country.sys); обновление и расширение перечня включенных в расширенный состав программ (утилит и игр).

Основной же состав FreeDOS пополнился программами для сжатия данных unzip и zip. Последняя задействована при формировании сборки, предназначенной для записи на дискеты, благодаря чему количество гибких магнитных дисков форм-фактора 3,5 дюйма в дистрибутиве удалось сократить вдвое.

Для комфортной работы FreeDOS на реальном «железе» разработчики рекомендуют процессор не слабее Intel 80386, 2 МБ оперативной памяти, 40 МБ на диске. Система поддерживает CD- и DVD-приводы, мышь, в том числе колесо прокрутки, «большие» по меркам DOS жесткие диски (до 2 ТБ), вывод графических изображений на принтер, управление питанием. Пользователям доступны привычные по UNIX-системам утилиты командной строки cal, head, tee, less; медиаплеер; браузеры Dillo и Arachne и прочие инструменты.

Зачем нужна DOS в 2022 году

FreeDOS можно встретить на совсем новых ПК в качестве предустановленной системы. Таким образом некоторые поставщики добиваются снижения цены устройства для конечного потребителя – стоимость лицензии Windows в ней может составлять существенную долю. В частности, FreeDOS таким образом применяли Dell и HP в своих десктопах и ноутбуках. Стоит также отметить, что нередко можно обнаружить в продаже компьютеры с предустановленной Linux или вовсе без ОС.

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FreeDOS способна оказаться полезной в ситуациях, когда необходимо запустить устаревшее ПО на современном оборудовании или дать вторую жизнь давно неподдерживаемой производителем машине.

Впрочем, в обоих перечисленных случаях FreeDOS не является безальтернативным решением. Для запуска DOS-приложений в ОС семейства Windows можно использовать свободный эмулятор DOSBox. Недавно обновленная Slackware 15.0 подойдет в качестве сравнительно легковесной замены современным системам (потребуется 32-битный процессор Intel не старше 80386).

Другие возможные сценарии применения FreeDOS: для аварийной загрузки в ситуации выхода из строя основной операционной системы и последующей диагностики неисправностей; резервное копирование/восстановление информации; обновление прошивки BIOS (UEFI) материнской платы, если таковое предусмотрено производителем; в качестве легковесной ОС для встраиваемых систем.

Поддержка UEFI не планируется

Что касается поддержки загрузки в системах на базе материнских плат с современными прошивками типа UEFI, то в релизе FreeDOS 1.3 она отсутствует. Согласно материалам официальной wiki проекта, ожидать ее появления в будущем не стоит вовсе. Как и все ОС семейства DOS, FreeDOS обращается к BIOS при выполнении некоторых функций видео- и дисковой подсистем, поясняют разработчики свое решение. Даже если перенести реализацию этих функций в ядро ОС, многие существующие DOS-программы утратят работоспособность, поскольку сами напрямую обращаются к BIOS, в обход операционной системы.

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Таким образом, на компьютерах с «железом» без предусмотренного производителем режима совместимости с BIOS (legacy BIOS), FreeDOS, вероятно, не заработает никогда.