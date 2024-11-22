С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок

Создатель Linux распорядился раньше срока убрать из ядра Linux поддержку файловой системы ReiserFS, которую должны были вырезать лишь в 2025 г. Причины спешки Торвальдс не раскрывает. ReiserFS в прошлом была очень популярной и даже являлась одной из основных в Ubuntu, Slackware и SUSE Linux. Создатель ReiserFS отбывает пожизненное заключение в тюрьме за убийство жены и попытку скрыть преступление.

Минус одна файловая система

Ядро Linux лишилось поддержки файловой системы ReiserFS. Решение о ее отключении принял лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель Linux, осенью 2024 г. назвавший российских мейнтейнеров «кучкой русских троллей».

Торвальдс удалил код поддержки ReiserFS из ядра Linux раньше положенного. Предполагалось, что это случится в течение 2025 г., и потом еще потребуется некоторое время на подготовку соответствующей сборки, но Торвальдс решил ускорить процесс, притом без внятного объяснения причин спешки. Этому предшествовал перевод в августе 2023 г. ReiserFS из списка поддерживаемых файловых систем в разряд устаревших (Obsolete).

Pull-запрос на удаление поддержки ReiserFS из ядра Linux направил сотрудник компании SUSE, которая является одним из контрибуторов сообщества Linux. Более того, компания развивает собственный дистрибутив SUSE Linux, а также спонсирует разработку openSUSE.

Принятый Торвальдсом запрос предлагал исключить поддержку ReiserFS из ядра Linux 6.13, релиз которого запланирован на февраль 2025 г. В августе 2024 г. SUSE предложила облегчить ядро и отключить поддержку нескольких десятков морально устаревших процессоров.

Система с многолетней историей

Дистрибутивы SUSE и openSUSE в прошлом были очень тесно связаны с ReiserFS, так как до октября 2006 г. она была основной файловой системой в них. Также в числе основных она в разное время была в дистрибутивах Ubuntu, Slackware, Gentoo, Archlinux и многих других.

ReiserFS – это в целом самая первая журналируемая файловая система, когда-либо включенная в состав ядра Linux. Ее премьера состоялась 23 года назад, в 2001 г., одновременно с релизом Linux 2.4.1.

Создателем файловой системы является Ганс Рейзер (Hans Reiser), в 2004 г. основавший компанию Namesys, которая начала заниматься ее дальнейшим развитием. В течение очень короткого промежутка времени, всего за шесть лет с момента своего дебюта, ReiserFS доросла до версии 4, но в 2007 г. Namesys прекратила работу над ней. В дальнейшем над ней трудилось сообщество разработчиков-волонтеров, но основные ее недостатки, выявленные еще в первых ревизиях, спустя годы так и не были устранены.

Один из них – это так называемая «проблема 2038 года». Поддерживаемый ReiserFS диапазон дат ограничен 18 января 2038 г. – уже на следующий день система станет непригодной к дальнейшему использованию.

Этот недостаток стал одной из причин отключения поддержки ReiserFS в Linux. Среди них также упоминалось стремление разработчиков уменьшить трудозатраты на поддержку изменений в ядре, касающихся непопулярных файловых систем.

Точное число пользователей, до сих пор работающих на ПК с файловой системой ReiserFS, не установлено, но сообщество Linux называет его незначительным. Все обновляемые дистрибутивы Linux уже избавились от поддержки ReiserFS – дольше всех продержался openSUSE, который отключил поддержку этой файловой системы в 2022 г. в репозитории Tumbleweed. Авторы дистрибутива SUSE сделали это на четыре года раньше.

Создал систему, убил жену

Активное развитие ReiserFS неспроста прекратилось именно в 2007 г. Ганс Рейзер, ее создатель, оказался убийцей – в 2006 г. он лишил жизни собственную жену, уроженку России Нину Рейзер (Nina Reiser). На момент насильственной смерти ей был 31 год, а Гансу – 43 года.

Нина исчезла в сентябре 2006 г., Ганс утверждал, что она уехала на родину, в Россию. Было заведено дело об убийстве, в котором Ганс числился главным подозреваемым. Его арестовали 10 октября 2006 г., и с того момента он находился под стражей.

Как сообщал CNews, в конце апреля 2008 г. Ганс был признан виновным в убийстве жены и приговорили сначала к 25 годам лишения свободы, а позже изменили срок заключения на пожизненный. Свой срок он отбывает в тюрьме в штате Калифорния (США).