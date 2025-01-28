Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание

Linux вне закона

Социальная сеть Facebook* начала удалять сообщения, в которых упоминаются Linux или группы и веб-сайты соответствующей тематики. По сообщению Tom’s Hardware, уничтожением постов дело ограничивается далеко не всегда – учетные записи некоторых пользователей после размещения контента подобной тематики попадают под блокировку или оказываются ограниченными в возможностях взаимодействия на платформе.

DistroWatch, популярный информационный и новостной веб-сайт о дистрибутивах Linux и иных свободных и открытых операционных системах, одним из первых забил тревогу по этому поводу.

Согласно заметке, опубликованной порталом, примерно с 19 января 2025 г. в Нормы сообщества Facebook* (Facebook* Community Standards), которые определяют, что разрешено и запрещено на площадке, были внесены правки, определившие тематику Linux в категорию «угрозы кибербезопасности». Впоследствии ряд групп, посвященных обсуждению Linux, а также сообщений, в которых упоминался DistroWatch, были заблокированы или удалены модераторами.

Администраторы веб-ресурса отмечают, что всю последнюю неделю посетители портала жаловались на утрату возможности публиковать посты о Linux и прикреплять к ним ссылки на DistroWatch без опасений относительно последствий таких, казалось бы, безобидных действий. Некоторые из них сообщили о блокировке или ограничении Facebook*-аккаунтов после размещения на платформе материалов такого рода.

Апелляция не поможет

От действий модераторов соцсети пострадал и один из авторов, пишущих для DistroWatch, Джесси Смит (Jesse Smith). Цензуре подвергся пост Смита от 22 сентября 2024 г., содержавший ссылку на DistroWatch, по которой располагался актуальный еженедельный дайджест новостей из мира Linux. В нем, в частности, упоминалась openKylin, операционная система на базе ядра Linux, «первая китайская ОС с открытым исходным кодом».

Сообщение было удалено 20 января 2025 г., а персональный аккаунт Смита, по его собственным словам, был заблокирован за попытку добиться его восстановления. Апелляция в случае с удаленным сообщением не помогла – 21 января соцсеть проинформировала представителя DistroWatch о том, что первоначальное решение останется в силе.

Лучше поискать другую площадку

В посвященном проблеме посте на DitroWatch Смит с сожалением говорит о полном бессилии администрации поратала каким-либо образом повлиять на ИТ-гиганта, стоящего за соцсетью. Он также советует начать черпать информацию о Linux из других источников, раз Facebook*, значительная часть инфраструктуры которого работает под управлением ОС этого семейства, пока не планирует исключать соответствующую тему из числа запрещенных к обсуждению.

Правила для всех едины?

Tom’s Hardware ради эксперимента опубликовал несколько сообщений в Facebook* с учетных записей отдельных сотрудников редакции. Эти сообщения пока остаются на месте несмотря на то, что в них упоминаются и Linux, и DistroWatch. Таким образом, фильтры площадки, возможно, применяются произвольно, а под особо пристальное внимание ее модераторов и алгоритмов попадают учетные записи, которые отбираются на основе неизвестных публике критериев.

Впрочем, возможно, впоследствии платформа признает ошибку и перестанет проявлять чрезмерное рвение в попытке защитить себя и пользователей от совсем уж гипотетических киберугроз.

У некоторых людей Linux может ассоциироваться с хакингом и киберпреступностью. Так, в 2020 г. в школах британского графства Уэст-Мидлендс стали появляться плакаты, призывающие родителей и учителей обращаться в полицию в случае, если кто-либо из учеников установил на свой ПК или ноутбук «хакерское ПО», такое как ОС Kali Linux. Постеры были выпущены по заказу регионального отдела по борьбе с организованной преступностью и направлены на поиск киберпреступников и пресечение их незаконной деятельности.

Kali Linux предназначен прежде всего для проведения тестов на безопасность, однако, как и любой другой дистрибутив, может применяться для совершения киберпреступлений.

*Принадлежит Meta Platforms, которая была признана властями России экстремистской и запрещена