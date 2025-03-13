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Serverspace добавил поддержку Kali Linux в панель управления облачного сервера

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) расширил перечень доступных операционных систем и добавил в панель управления дистрибутив Kali Linux. Поддержка ОС позволит специалистам по кибербезопасности выявлять уязвимости, проводить тестирование на проникновение и анализировать защищенность ИТ-инфраструктуры.

В состав Kali Linux входят более 600 инструментов для аудита безопасности, включая средства для тестирования веб-приложений, анализатор сетевого трафика и инструменты криминалистики. Дистрибутив активно используется специалистами по информационной безопасности, исследователями и разработчиками.

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«Добавление Kali Linux в панель управления Serverspace открывает новые возможности использования облачной среды для специалистов по кибербезопасности. ОС не только повышает гибкость работы, минимизирует риски и снижает затраты на эксплуатацию физических серверов, но и помогает компаниям и независимым экспертам усилить защиту данных и сетевых ресурсов. С обновлением панели управления платформы Serverspace пользователи могут развернуть этот специализированный дистрибутив в облаке за считанные минуты», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

Kali Linux доступна пользователям Serverspace для быстрой установки на виртуальные серверы через интерфейс платформы.

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