Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС

В Windows 10 версии 2004 появится функция удаления неиспользуемых компонентов – WordPad, Paint и других для очистки свободного пространства. В состав обновления, распространение которого начнется в апреле 2020 г., войдет второе поколение подсистемы Windows Subsystem for Linux.



«Упрощение» WIndows

Microsoft добавит в Windows 10 возможность удаления компонентов, избавиться от которых на протяжении многих лет было нельзя. К их числу относятся, в том числе, и штатные программы, устанавливаемые на ПК вместе с самой операционкой.

По данным ресурса Windows Latest, нововведение станет частью версии 2004, также известной как 20H1, доступной для участников программы Windows Insider с начала 2020 г. Сроки завершения ее тестирования не установлены, как и дата релиза стабильной версии. По предварительным данным, Microsoft начнет распространение апдейта в апреле 2020 г.

Обновление Windows 10 до 2004 позволит пользователям удалить такие программы, как WordPad, Paint и даже Notepad («Блокнот»), которые в ряде случаев могут не использоваться годами. В списке на удаление также окажутся средство управление сканерами и факсами, консоль управления печатью, Steps Recorder (регистратор проблем с ОС) и даже штатная среда сценариев Windows PowerShell.

Штатное ПО Windows нередко заменяется аналогами от сторонних разработчиков

Компонентов, удаление которых из Windows 10 станет возможным, может оказаться значительно больше. Отсутствие их в системе позволит высвободить определенную часть дискового пространства, что будет особенно актуальным для владельцев мобильных ПК и неттопов, в которых не предусмотрен апгрейд дисковой подсистемы.

Windows Latest пишет, что возврат удаленных компонентов будет возможен без переустановки системы. Это будет реализовано через меню настроек, но, с высокой степенью вероятности, потребуется внешний накопитель с дистрибутивом ОС.

Дополнительная «диета» для Windows

Вместе с возможностью удаления из ОС неиспользуемых компонентов установка патча 2004 добавит в Windows 10 функцию отключения зарезервированного пространства на системном диске. В январе 2019 г. CNews писал, что операционка затребует больше места на накопителе для хранения временных файлов, пакетов обновлений и других файлов. Microsoft внесла эти изменения в сборке, вышедшей в мае 2019 г., и до настоящего времени отключить нововведение было нельзя.

Классический графический редактор Paint попал в список на удаление

В апдейте 2004 отключить резервирование диска можно будет, в том числе, и через командную строку с использованием команд «DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState», «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled» и «DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled». Первая показывает текущее состояние хранилища, в том числе его объем. Вторая команда включает его, а третья, наоборот, деактивирует, высвобождая гигабайты места на диске.

Полноценный Linux внутри Windows

Одним из основных новшеств в сборке 2004 станет включение в ее состав инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) – второго поколения эмулятора для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows. Впервые Microsoft сообщила о разработке второй версии собственной модификации полноценного ядра Linux, которую она собиралась интегрировать в состав ОС Windows 10, еще в мае 2019 г. Несмотря на «симбиоз» Windows с Linux, ОС Microsoft по-прежнему будет базироваться на собственном ядре.

Первое поколение Windows Subsystem for Linux было анонсировано в апреле 2016 г. и вошло в состав финальной сборки Windows 10 в августе 2016 г. Релиз WSL 1 способствовал появлению в дальнейшем дистрибутивов Ubuntu, Fedora и Suse в фирменном магазине приложений Microsoft Store. После установки, к примеру, Ubuntu пользователь получал возможность запускать скрипты Bash, пользоваться инструментами командной строки Linux, такими как awk и grep, а также использовать Python Ruby и Git непосредственно внутри Windows. В марте 2018 г. список доступных дистрибутивов пополнил Kali Linux.

Другие нововведения

Патч 20H1 привнесет в систему и другие улучшения. К ним относятся новый алгоритм перезагрузки компьютера, улучшенный поиск в памяти компьютера, измененный «Диспетчер задач» и заплатки, устраняющие недочеты, выявленные в предыдущем крупном обновлении Windows 10.

В настоящее время подробности известны не обо всех нововведениях. К примеру, штатный поиск в «Проводнике» станет работать быстрее и потреблять меньше системных ресурсов при индексировании файлов, но что именно поменяется в «Диспетчере задач», и как именно компьютер будет перезагружаться – Microsoft не сообщает.