В Windows 10 исправляют причину «подвисаний», которой четверть века

Панель задач выносят из «Проводника»

Microsoft собирается превратить панель задач Windows 10 в самостоятельный компонент графического интерфейса операционной системы. Потенциально данное изменение способно положительно сказаться на стабильности работы ОС, пишет Windows Latest.

На первом этапе, как отмечает источник, разработчики выносят программный код, ответственный за работу панели задач, из «Проводника», в котором тот находился последние 25 лет, в отдельную динамическую библиотеку под названием taskbar.dll. Эта библиотека появилась в одной из предварительных сборок предстоящего крупного обновления Windows 10 под кодовым названием Sun Valley, выход которого ожидается осенью 2021 г.

Библиотека taskbar.dll, по словам обратившего на нее внимание пользователя Twitter под псевдонимом Albacore, на сегодняшний день работает не вполне корректно – к примеру, в данной реализации панели задач «сломана» строка поиска. Albacore также отмечает, что код панели задач еще не удален из «Проводника».

Соседство панели задач с другими компонентами оболочки «Проводника» часто бывает способно доставить неудобства пользователям Windows. К примеру, ошибки, по той или иной причине приводящие к «зависанию» файлового менеджера также вызывают временную неработоспособность и панели задач. В такой ситуации пользователю остается либо перезагрузить компьютер, либо воспользоваться «Диспетчером задач», чтобы попытаться принудительно завершить проблемный процесс.

Код панели задач выносят из «Проводника» в отдельную библиотеку

Хотя функциональность панели задач и вынесена в отдельную библиотеку в предварительной сборке ОС, компонент по-прежнему работает с «Проводником» в рамках одного системного процесса. То есть возникновение ошибки с последующим аварийным завершением «Проводника», как и раньше, приведет к «обнулению» панели задач. Однако Windows Latest предполагает, что в будущем эти два компонента графической оболочки будут выполняться в отдельных процессах, и «падение» одного из них больше не будет негативно сказываться на работе другого.

Четверть века неразлучны

«Проводник» (представлен файлом explorer.exe в папке Windows) по сути является основой современной графической оболочки Windows 10. Программа не только отвечает за работу одноименного в русской в локализации файлового менеджера (File Explorer), но и большинства элементов, которые пользователь видит сразу после загрузки ОС – панели задач, иконок на рабочем столе и стартового меню.

Последнее работает как отдельное приложение в Windows 10 с выходом майского апдейта 2019 г. Выделив меню «Пуск» в самостоятельное приложение Microsoft решила ряд проблем, касающихся стабильности и производительности работы стартового меню и оболочки в целом.

«Проводник» впервые появился в Windows 95, которая увидела свет во второй половине 1995 г. До этого, начиная с Windows 3.0, оболочкой по умолчанию в операционной системе Microsoft являлся «Диспетчер программ» (progman.exe), который позволял организовать установленные в системе приложения, распределяя их пиктограммы по так называемым программным группам.

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Стоит отметить, что в Windows 95 пользователи по-прежнему могли использовать «Диспетчер программ» как самостоятельное приложение, так и в качестве системной оболочки. Заменить «Проводник» на «Диспетчер программ» можно было при помощи правки одного из конфигурационных (ini) файлов.

Чего ждать от обновления Sun Valley

Предстоящее обновление Sun Valley обещает быть богатым на изменения, в том числе и визуальные. Так, Microsoft планирует перерисовать иконки в файловом менеджере «Проводник», чтобы привести их к новому дизайну Fluent. Также в нем появятся новый компактный режим для управления мышкой и опция, увеличивающая расстояние между пиктограммами – это необходимо для комфортного его использования на устройствах с сенсорными экранами. Ранее CNews писал, что Microsoft также планирует перекроить дизайн стартового меню «Пуск». Изменения коснутся и ряда встроенных в Windows 10 приложений, а также панели задач и центра уведомлений (Action Center). Изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления дизайна ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и программах под нее – как штатных, так и сторонних разработчиков.

Графический редактор Paint 3D и просмотрщик трехмерных сцен 3D Viewer могут быть исключены из числа стандартных программ Windows 10 – устанавливать их придется вручную из магазина Microsoft Store. Одновременно с ними из системы исчезнет многим непригодившаяся папка «Объемные объекты», которую не удалить через «Проводник». Зато перечень стандартных программ Windows 10 пополнится двумя новыми утилитами: Windows Terminal и Power Automate Desktop. Классическое приложение «Блокнот» ожидают небольшие визуальные изменения. Ко всему прочему, его ожидает перенос в Microsoft Store.

Microsoft, как ожидается, добавит ряд новых функций, которые способны сделать работу пользователей в многозадачной среде комфортнее. Запланированные изменения касаются контроля над размещением окон приложений на рабочем столе и функциональности виртуальных рабочих столов, в частности, при работе в окружении с несколькими мониторами. Кроме того, пользователям виртуальных рабочих столов позволят менять обои и упорядочивать рабочие пространства.

В начале февраля 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft предположительно ведет тестирование функции Windows 10, которая позволит выяснить, какие приложения используют веб-камеру, и не подглядывает ли за пользователем кто-либо посторонний. Инсайдеры допускают, что данная функция может быть введена в обновлении Sun Valley.

Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки. В январе 2021 г. издание The Verge сообщило, что Microsoft ищет специалистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет в рамках этого проекта.