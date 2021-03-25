В Windows больше не будет классического «Проводника». Cамый популярный в мире файл-менеджер меняется до неузнаваемости

Microsoft перерисует все иконки в «Проводнике», чтобы те соответствовали новому дизайну Fluent. Также в нем появятся новый компактный режим для управления мышкой и опция, увеличивающая расстояние между пиктограммами – это необходимо для комфортного его использования на устройствах с тачскринами. Эти и другие нововведения могут стать частью обновления Sun Valley, ожидаемого, предварительно, во второй половине 2021 г.

Новый стиль «Проводника»

Корпорация Microsoft продолжает шаг за шагом удалять классический дизайн из Windows 10. На этот раз, по данным самой Microsoft, она взялась за иконки в «Проводнике» – в ближайшем крупном обновлении они полностью поменяют свой внешний вид.

Microsoft перерисовала буквально все иконки, в том числе пиктограммы всех папок, включая «Корзину». Оценить изменения могут участники программы бета-тестирования Windows Insider, если установят на свою Windows 10 апдейт 21343.

Нововведение объясняется сразу двумя причинами. Первая – это постепенный отказ Microsoft от классического дизайна своей ОС наряду с концепцией Modern UI, запущенной вместе с выходом Windows 8. Теперь у компании новая философия дизайна – Fluent, к соответствию с которой она и приводит свою ОС.

После обновления Explorer может выглядеть так

Вторая причина – это адаптация оболочки Windows 10, изначально ориентированной на устройства с клавиатурой и мышью/тачпадом, к управлению при помощи сенсорного дисплея. Перерисовка пиктограмм в этом, конечно, никак не помогает – для этого Microsoft заметно увеличила расстояние между иконками, чтобы пользователь не промахивался по ним пальцем. Для ценителей свободного пространства на экране и тех, кто предпочитает классические методы управления ПК, Microsoft подготовила компактный режим работы «Проводника».

Все эти нововведения могут стать доступными обычным пользователям с выходом обновления с кодовым названием Sun Valley. Microsoft может начать его распространение во второй половине 2021 г.

Новых иконок будет много

«Проводник», он же Explorer – это штатный менеджер файлов Windows, существующий в составе ОС с 1995 г., когда вышла Windows 95. Он заменил собой Program Manager, использовавшийся в Windows 3.x. По данным StatCounter, на февраль 2021 г. Windows занимала 75,89% мирового рынка ОС для ноутбуков и ПК против 16,74% у ближайшего конкурента (Apple macOS), что делает «Проводник» самым распространенным файловым менеджером в мире.

Как еще изменится «Проводник»

В обновлении Sun Valley «Проводник», помимо прочего, может лишиться штатной программы 3D Viewer для просмотра и управления трехмерными моделями. Впервые она появилась в сборке Windows 10 с индексом 1703, но оказалась совершенно невостребованной большинством пользователей.

При загрузке 3D-файлов в «Проводнике» появляется ссылка на папку «Объемные объекты», мешающая многим, о чем говорят многочисленные поисковые запросы о ее отключении. В предварительной сборке Windows 10 Insider build 21322 Microsoft убрала ее из файлового менеджера, сохранив пока саму папку, которая располагается в каталоге пользовательского профиля.

Функцию просмотра трехмерных изображений пользователи Windows не оценили

Помимо этого, в тестовой сборке Windows 10 Insider Preview Build 21318 появился доработанный буфер обмена, к которому Microsoft прикрутила функцию «Вставить как обычный текст». Она позволяет копировать любую текстовую информацию из документов и веб-сайтов и вставлять ее в новый документ без форматирования, гиперссылок и изображений. Пока неизвестно, пойдет ли эта опция в состав Sun Valley, но на деле в даже в старых версиях Windows 10 есть комбинация клавиш «Ctrl+Alt+V», которая делает ровно то же самое. Кроме того, для браузеров на основе Chrome существуют многочисленные расширения с аналогичными возможностями. Одно из самых распространенных – Copy as Plain Text.

Вместе с перечисленным Microsoft поменяет названия некоторых кнопок и папок в «Проводнике». Например, папка «Инструменты администрирования Windows» будет называться «Инструменты Windows», а кнопка «Получить справку» на сенсорной клавиатуре получит новое название «Узнать больше».

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В январе 2021 г. CNews писал, что Microsoft планирует перерисовать и другие элементы интерфейса Windows – кнопки, ползунки и др. Компания даже разместила на своем сайте объявление о поиске специалистов, которые помогли бы ей в редизайне ОС, но потом удалила его.

Чего ждать от Sun Valley

Как сообщал CNews, следующее глобальное обновление Windows 10 может привнести в ОС две новых штатных программы – Windows Terminal и Power Automate Desktop. Первая – это эмулятор терминала, который будет обновляться отдельно от операционной системы, через магазин приложений Microsoft Store.

Power Automate Desktop – это инструмент для автоматизации рутинных задач, которые выполняются вручную на ПК под управлением Windows 10. Программа относится к классу low-code, то есть не требует от пользователя обладания серьезными навыками программирования – настройка и отладка рабочих процессов в основном осуществляются в визуальном редакторе при помощи мыши.

После апдейта отдельной программой станет и «Блокнот» (Notepad). Из состава Windows он не исчезнет, но тоже научится обновляться отдельно от нее, ему тоже достанется новая иконка.

Новая иконка «Блокнота»

А вот программа Paint 3D такой чести удостоена все же не будет. В середине марта 2021 г. выяснилось, что Microsoft планирует избавиться от нее так же, как и от 3D Viewer.

Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки.

Напомним, что в Windows 10 по умолчанию нельзя отключить автоматическое обновление. Тем, кто не желает мириться с нововведениями Microsoft, приходится отключать их при помощи стороннего ПО.