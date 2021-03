Microsoft зачищает Windows 10 от ПО для творческих личностей

«Зачистка» Windows 10

Microsoft может удалить из состава операционной системы Windows 10 ряд не прижившихся приложений и инструментов, нацеленных на художников и людей других творческих профессий. Об этом сообщил профильный ресурс Windows Latest.

По данным источника, с выходом крупного обновления ОС под кодовым названием Sun Valley такие бесплатные приложения для работы с трехмерной графикой как Paint 3D и 3D Viewer перейдут в разряд необязательных, то есть не будут переустанавливаться по умолчанию при развертывании Windows. Однако желающие по-прежнему смогут ими воспользоваться – программы будут доступны в фирменном магазине приложений корпорации – Microsoft Store.

Также под «зачистку», вероятно, попадет один из элементов папки «Этот компьютер» – отдельное хранилище файлов, созданных в редакторах трехмерной графики, под названием «Объемные объекты» (3D Objects). Данная не удаляемая традиционными методами папка, как и стандартные приложения для работы с 3D-графикой в Windows 10, по всей видимости, не снискала популярности у пользователей. Во всяком случае, запрос: “How to remove the 3D Objects folder from Windows 10” («Как удалить папку "Объемные объекты" из Windows 10») в поисковой системе Google возвращает более 7 млн результатов, что свидетельствует об интересе пользователей к данной теме.

Обновление для творцов

Приложения Paint 3D и 3D Viewer впервые появились в Windows 10 с выходом обновления функциональности Creators Update в апреле 2017 г., которое позиционировалось Microsoft как приносящее новые возможности для творчества.

К примеру, в официальном блоге Windows релиз Creators Update был анонсирован следующим образом: «Мы верим, что каждый из нас в душе творческий человек, а творчество – наша неотъемлемая черта. Кем бы вы ни были, Windows 10 создана, чтобы помогать вам реализовать ваш творческий потенциал… Инновации в Windows 10 Creators Update включают в себя технологию 3D в Windows 10…».

Папка «Объемные объекты» может навсегда исчезнуть из Windows 10. Paint 3D и 3D Viewer «переедут» в Microsoft Store

Paint 3D – приложение, совмещающее в себе функции растрового графического редактора и простейшего инструмента 3D-моделирования.

В 2017 г. Microsoft попыталась исключить из состава стандартных программ Windows 10 классический графический редактор Paint (в прошлом Paintbrush), мотивируя свое желание тем, что приложение сильно устарело и обрело большое число более функциональных конкурентов, в том числе Paint 3D, но столкнулась с волной негодования со стороны пользователей. В результате компания изменила свое решение в пользу удаления Paint из состава Windows 10, но с сохранением его в магазине, однако и это решение позднее было пересмотрено.

3D Viewer (ранее Mixed Reality Viewer, а до этого View 3D) – программа для просмотра трехмерных объектов и работы с дополненной реальностью. Приложение способно открывать файлы форматов fbx, 3mf, obj, stl и др. При просмотре пользователю дозволено менять некоторые настройки окружения, например, манипулировать расположением трех источников света.

Что поменяется в Sun Valley

Windows Latest отмечает, что упомянутые выше изменения, вероятно, попадут в стабильную версию Windows осенью 2021 г., с релизом апдейта Sun Valley. В сборке Windows 10 Build 21332, которая стала доступна участникам программы тестирования Windows Insider 10 марта 2021 г., предусмотрен именно такой вариант поставки ОС – без малопопулярных приложений.

В рамках обновления Sun Valley, как ожидается, Microsoft также добавит ряд новых функций, которые способны сделать работу пользователей в многозадачной среде комфортнее. Запланированные изменения касаются контроля над размещением окон приложений на рабочем столе и функциональности виртуальных рабочих столов, в частности, при работе в окружении с несколькими мониторами.

Помимо этого, по сообщению Windows Latest, Microsoft также планирует перекроить дизайн стартового меню «Пуск», а вместе с ним и облик «Проводника». Изменения коснутся и ряда встроенных в Windows 10 приложений, а также панели задач и центра уведомлений (Action Center). Изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления дизайна ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и программах под нее – как штатных, так и сторонних девелоперов.

В начале февраля 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft предположительно ведет тестирование функции Windows 10, которая позволит выяснить, какие приложения используют веб-камеру, и не подглядывает ли за пользователем кто-либо посторонний. Инсайдеры допускают, что данная функция может быть введена в обновлении Sun Valley.

Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки. В январе 2021 г. издание The Verge сообщило, что Microsoft ищет специалистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет в рамках этого проекта.