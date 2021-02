Windows 10 допилят под любителей держать открытыми множество окон

Новые возможности Windows 10

Корпорация Microsoft планирует добавить в операционную систему Windows 10 ряд новых функций, которые способны сделать работу пользователей в многозадачной среде комфортнее. Об этом сообщил профильный ресурс Windows Latest.

Запланированные изменения касаются контроля над размещением окон приложений на рабочем столе и функциональности виртуальных рабочих столов, в частности, при работе в окружении с несколькими мониторами.

Улучшенная работа с окнами

По данным источника, новые функции расширяют возможности по упорядочиванию открытых на рабочем столе Windows 10 окон. Благодаря нововведению пользователь сможет перетащить окно любого приложения в один из углов рабочего стола, после чего оно изменит свои размеры таким образом, чтобы идеально вписываться в окружение и не перекрывать рабочую область других, уже запущенных программ.

Кроме того, при изменении размера такого окна вручную примыкающие к нему соседние окна будут подстраиваться под его новый размер, чтобы всегда занимать максимальное пространство на рабочем столе. Данная особенность является настраиваемой – ее можно отключить в настройках многозадачности Windows. Удобно разместить на рабочем столе таким образом можно будет не только окно приложения, но и отдельную вкладку из фирменного браузера Microsoft Edge.

Новые настройки многозадачности, свидетельствующие о тестировании расширенных функций по управлению размещением окон

Как отмечает Windows Latest, Microsoft также тестирует некую опцию под названием «Прикреплять дальше от края экрана» (Snap further away from screen edge), назначение которой пока достоверно не известно. Однако можно предположить, что ее активация заставит Windows 10 размещать новые окна как можно ближе к центру экрана при попытке вписать их в окружение.

Похожая, но гораздо менее универсальная функция – «Прикрепление» – доступна пользователям Windows 10 и сейчас. С ее помощью можно расположить два окна горизонтально стык в стык, причем последующее изменение размера одного из этих окон никак не отразится на втором. Для этого нужно кликнуть мышью по заголовку окна, которое необходимо прикрепить, и перетащить его к левому или правому краю экрана, после чего выбрать второе окно для закрепления, кликнув по одной из предложенных менеджером Snap Assist миниатюр.

Виртуальные рабочие столы

По данным источника, Microsoft намерена также улучшить пользовательский опыт в Windows 10 владельцев устройств с несколькими дисплеями.

Предстоящее обновление призвано решить проблему использования виртуальных рабочих столов Windows 10 на компьютерах, оснащенных двумя мониторами или ноутбуках с двумя экранами. Проблема, как отмечает Windows Latest, заключается в том, что в настоящее время набор виртуальных рабочих столов пользователя не привязывается к конкретному физическому монитору. Другими словами, если пользователь запускает приложение на дополнительном мониторе, а затем переключается на другой виртуальный рабочий стол, то это приложение пропадает из вида.

Переключатель, который позволяет отдельный набор виртуальных рабочих столов на каждом мониторе

Microsoft тестирует возможность привязывать виртуальные рабочие столы к конкретным мониторам, то есть у каждого физического монитора будет собственный набор виртуальных рабочих пространств, между которыми можно переключаться независимо.

Другие улучшения и дата релиза

Новые возможности по управлению окнами могут появиться в Windows 10 в рамках предстоящего крупного обновление Sun Valley, отмечает источник. Его выход ожидается во второй половине 2021 г., в октябре или ноябре.

Помимо этого, по сообщению Windows Latest, Microsoft также планирует перекроить дизайн стартового меню «Пуск», а вместе с ним и облик «Проводника». Изменения коснутся и ряда встроенных в Windows 10 приложений, а также панели задач и центра уведомлений (Action Center). Изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления дизайна ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и программах под нее – как штатных, так и сторонних девелоперов.

В начале февраля 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft предположительно ведет тестирование функции Windows 10, которая позволит выяснить, какие приложения используют веб-камеру, и не подглядывает ли за пользователем кто-либо посторонний. Инсайдеры допускают, что данная функция может быть введена в обновлении Sun Valley.

Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки. В январе 2021 г. издание The Verge сообщило, что Microsoft ищет специалистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет в рамках этого проекта.

По данным Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г.