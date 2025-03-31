Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос

Редизайн BSoD

Корпорация Microsoft тестирует переработанный «экран смерти» в операционной системе Windows 11. По данным Windows Latest, знаменитое уведомление о критической системной ошибке, может получить новый дизайн и стать менее информативным.

Как отмечает издание, фоновым цветом «экрана смерти», возможно, вновь, как и в недалеком прошлом, станет черный. Кроме того, с него исчезнет QR-код, содержащий ссылку на веб-страницу с информацией о стоп-кодах Windows, а также гигантским смайлом “:(“, выражающим грусть. В целом оформление станет более лаконичным, но все же не слишком скупым на детали: пользователь сможет увидеть название стоп-кода ошибки и системного компонента, который привел к ее возникновению.

В настоящее время в стабильных публичных сборках Windows 11 сообщение о сбое выводится шрифтом белого оттенка на синем фоне. Именно такая цветовая схема считается «классической» и прочно ассоциируется с событием внезапного критического отказа ОС Microsoft. Благодаря характерному цветовому оформлению сообщение даже получило неформальное название «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD).

Определенности нет

Windows Latest не уточняет, в какой именно из сборок Windows 11 может в дальнейшем появиться обновленный, теперь уже черный «экран смерти». Сама Microsoft в свежей записи блога от 28 марта 2025 г., посвященного программе предварительного тестирования Windows Insider, подтверждает факт внесения правок в дизайн «экрана смерти», однако прямо об изменении цвета его фона не сообщает.

Microsoft Microsoft вновь экспериментируют с дизайном BSoD

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для событий, сопровождающихся неожиданной перезагрузкой, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и поддерживает нашу цель – как можно быстрее помочь пользователям к работе [в случае сбоя]. Мы упростили ваш опыт, сохранив техническую информацию на экране», – говорится в сообщении.

Ознакомиться с переработанным BSoD в части наполнения информацией о характере сбоя смогут участники Windows Insiders из числа пользователей Windows 11 24H2 и более поздних, подписанные на каналы Beta, Dev и Canary. Microsoft не гарантирует попадание изменений, тестируемых пользователями этих каналов, в стабильную ветку Windows 11. Таким образом, «экран смерти» по итогу может сохранить свои текущие свойства.

Во избежание путаницы

Также в Microsoft напоминают пользователям о том, что стандартным цветом фоном «экрана смерти» в тестовых сборках уже давно является зеленый. Само же уведомление по аналогии с BSoD называется GSoD – Green Screen of Death.

GSoD впервые появился в тестовой сборке Windows 10 build 14997, которая распространилась в Сети в конце 2016 г. Вероятно, в Microsoft ожидали, что альтернативная цветовая схема для тестовой сборки поможет более точно дифференцировать категории пользователей, обращающихся к специалистам компании за помощью после возникновения критического сбоя.

WindowsLatest.com Таким может стать BSoD Windows 11 в будущем

Windows Latest приводит скриншоты обновленного «экрана смерти», на котором фоновый цвет действительно черный. Однако издание не уточняет, каким образом были получены эти снимки экрана, учитывая тот факт, что инсайдерские сборки по умолчанию предлагают именно GSoD, и Microsoft об изменениях в этой части ранее не сообщала.

Издание также обращает внимание на сходство нового дизайна BSoD и экрана установки обновлений в Windows 11, который также содержит белый текст небольшого объема на черном фоне, выравненный по центру, а также численный индикатор прогресса, выраженный в процентах. По оценке Windows Latest, внешнее сходство нового «черного экрана смерти», появление которого свидетельствует о возникновении критической ошибки, с экраном установки обновлений, может создать дополнительные сложности для системных администраторов Windows, способствуя увеличению числа обращений со стороны рядовых пользователей ПК с Windows 11 на борту.

Эволюция BSoD

Ошибки, сообщение о которых выводятся нас синем фоне в полноэкранном режиме, встречаются в Windows с самой первой ее версии. В Windows 1.0 предшественник современного BSoD использовался для уведомления пользователя о несовпадении найденной на ПК версии DOS с необходимой Windows, которая в то время представляла собой лишь надстройку над ней.

WindowsLatest.com Главное – не перепутать «черный экран смерти» с экраном обновления Windows 11

Как ранее писал CNews, первое появление «синего экрана смерти» в современном его представлении, демонстрирующем сообщение о критическом сбое системы, датировано 1993. Он дебютировал в составе Windows NT 3.1 и с тех пор стал неотъемлемой частью Windows. В некоторых версиях Windows, например, в Windows 95 или Windows Me он появляется особенно часто. А в Windows 98 «синий экран смерти» в своем классическом исполнении предстал перед публикой прямо во время презентации этой операционной системы, в которой принимал участие лично Билл Гейтс (Bill Gates), основатель Microsoft.

В Windows 95 и 98 BSoD были практически идентичными, в последующих версиях он непременно претерпевал некоторые изменения. Грустный эмотикон в нем появился с выходом Windows 8 в 2012 г. С выходом Windows 10 в 2016 г. и по сей день в нем отображается QR-код и адрес в Сети, ведущие на информационный ресурс с данными о стоп-кодах ошибок Windows.

В Windows 11 Microsoft пробовала экспериментировать с «экраном смерти» черного цвета, однако пользователи усилия разработчика в этом направлении не оценили и в итоге было принято решение вернуться к традиционной его версии.