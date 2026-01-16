Разделы

Shaw Frank Шоу Фрэнк


СОБЫТИЯ


16.01.2026 Microsoft закрывает корпоративную библиотеку и отменяет подписки на газеты и журналы. Сотрудникам предлагает получать информацию из ИИ 2
01.10.2014 Сотрудники Microsoft проговорились об аппаратных требованиях к новой Windows 10 2
29.03.2013 Windows Phone победила iPhone в семи странах, включая Россию 2
22.12.2011 Microsoft последний раз примет участие в CES 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Shaw Frank и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25288 3
Apple Inc 12673 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Google LLC 12299 1
X Corp - Twitter 2911 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Micorosft Windows Insider 141 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 1
Microsoft Windows 16387 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 1
Microsoft DirectX 718 1
Microsoft Windows 9 52 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 1
Google Android 14751 1
Apple iOS 8287 1
Microsoft Windows 10 1884 1
Microsoft Windows 7 1995 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 1
Restivo Kevin - Рестиво Кевин 9 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Хорватия - Республика 280 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 1
Европа 24656 1
Польша - Республика 2003 1
Индия - Bharat 5712 1
Европа Восточная 3123 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Украина 7802 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
NYT - The New York Times 1090 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
