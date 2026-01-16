Получите все материалы CNews по ключевому слову
Shaw Frank Шоу Фрэнк
СОБЫТИЯ
Shaw Frank и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25288 3
|Apple Inc 12673 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
|Google LLC 12299 1
|X Corp - Twitter 2911 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 1
|Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413031, в очереди разбора - 730710.
Создано именных указателей - 188727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.