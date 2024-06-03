Microsoft перекрыла россиянам способ простой и легкой установки Windows 11. Решение найдено, но и оно под угрозой блокировки

При установке Windows 11 Microsoft потребует от пользователя создать интернет-профиль на своем сайте, что автоматически привяжет ПК ко всем ее сервисам, включая показ рекламы прямо в ОС. Раньше в системе были легкие обходные пути, но сегодня Microsoft заблокировала последний из них. Отныне придется постараться, чтобы обойти требования Microsoft – способ найден, но он сложнее, и его могут заблокировать в любой момент.

Слышишь, регистрируйся!

Корпорация Microsoft заблокировала простой и удобный способ обойти требование по созданию интернет-профиля Microsoft Account (MSA) вместо использовавшейся десятилетиями локальной учетной записи, пишет профильный портал Windows Central. Способ заключался в вводе заранее некорректного или лучше заблокированного адреса электронной почты. После этого установщик прекращал требовать профиль MSA и переходил к созданию локального аккаунта.

Microsoft очень активно навязывает MSA пользователям со всего мира, включая Россию. Преимуществ у такого профиля сравнительно – напротив, возникает жесткая привязка ПК к сервисам Microsoft, включая не работающие в России. Выбрав MSA вместо локальной учетки, пользователь не сможет вернуться обратно, не имея особых навыков и знаний.

Microsoft Свободы в Windows остается все меньше

Для обхода новых требований Microsoft при регистрации MSA нужно было ввести, к примеру, один из следующих адресов почты – example@example.com, a@a.com или no@thankyou.com, после чего в поле «Пароль» можно было набрать произвольную комбинацию символов. Установщик Windows 11 сообщал об ошибке и переключался на создание локального профиля.

Теперь же попытка обмануть установщик подобным образом вызовет только сообщение об ошибке. На экране будет все то же меню ввода почты и пароля, которое не исчезнет, пока пользователь не внесет корректные данные.

Обновления оставьте себе

Нововведение, судя по всему пока не распространяется на ранее вышедшие стабильные дистрибутивы Windows 11, например, 23Н2. В этих сборках установщик по-прежнему ломается при вводе заблокированного адреса электронной почты, что позволяет обойтись без создания учетки Microsoft Account.

Но не за горами релиз Windows 11 24H2 – этот билд ожидается во второй половине 2024 г. Попутно Microsoft прекратит поддержку нескольких ранних сборок, подталкивая пользователей к обновлению. Обновленный установщик уже встроен в дистрибутив с одной из бета-версий Windows 11, доступных участникам программы Windows Insider и недоступных пользователям из России.

Последняя попытка

К моменту выхода материала, согласно Tom’s Hardware, оставался последний рабочий способ обхода требований о создании MSA-профиля при установке Windows 11. Он немного сложнее, чем вариант с неправильной почтой, но при этом он срабатывает в 100% случаев.

Для того, чтобы не попасться в сети Microsoft, на экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нужно одновременно нажать клавиши Shift и F10 на клавиатуре. Если не сработает, то в ряде случаев нужно будет нажать Shift+Fn+F10 (на некоторых моделях ноутбуков).

В ответ на экране появится окно командной строки, где нужно будет вписать OOBE/BYPASSNRO без пробелов и с учетом регистра (хотя в некоторых случаях соблюдение регистра не потребуется).

Данный способ был обнаружен совсем недавно – в середине марта 2024 г. Нельзя исключать вероятность, что в ближайшем будущем Microsoft заблокирует и его.

Никто не любит, когда ему указывают

Microsoft своими попытками навязать пользователям свою экосистему откровенно раздражает многих из них. Пока одни молча отвечают на это скачиванием пиратских версий Windows или Office, другие уходят на сторонние платформы. Но есть и те, кто не стесняется выражать свое недовольство открыто – к таковым относится миллиардер Илон Маск (Elon Musk), нынешний владелец заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter).

В конце февраля 2024 г. Маск опубликовал в личном блоге пост следующего содержания: «Только что купил новый ноутбук, и он не позволит мне пользоваться им, пока я не создам учетную запись Microsoft, что также означает предоставление их искусственному интеллекту доступа к моему компьютеру! Раньше была возможность пропустить вход в систему или создание учетной записи Microsoft».