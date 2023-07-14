Ушла целая эпоха. Windows больше не нужно переустанавливать

Microsoft придумала новую упрощенную переустановку Windows – прямо из меню с обновлениями. Новая опция позволяет быстро скачать и установить свежую ОС поверх имеющейся, если та работает со сбоями, при этом не повреждая пользовательские файлы и не удаляя установленные программы.

Переустановка 2.0

Корпорация Microsoft радикально меняет процесс переустановки Windows, к которой в подавляющем большинстве случаев прибегают из-за невозможности восстановления уже установленной версии ОС. Процедура будет сильно упрощена, и выполнить ее можно будет из «Центра обновления Windows», пишет портал Neowin. Если же система сломалась настолько, что доступа к «Центру» нет, то придется устанавливать Windows классическим методом.

Нововведение Microsoft устраняет главный недостаток чистой переустановки системы – необходимость заново инсталлировать драйверы, программное обеспечение, а также проводить тонкую настройку системы. В зависимости от требований пользователя это может растянуться на несколько часов. Новый способ позволяет не только сохранить текущую конфигурацию системы, но и обезопасить пользовательские файлы от удаления, неизбежного при классической чистой переустановке.

Все предельно просто

Новая функция неспроста расположена именно в «Центре обновления Windows». Для пользователя она выглядит как отдельная кнопка меню, нажатие которой приводит к скачиванию самого свежего дистрибутива Windows в фоновом режиме, после чего апдейт будет установлен без удаления имеющейся системы.

Фото: Neowin Новая переустановка выглядит так. Одна кнопка, и ничего лишнего

Как пишет Neowin, дополнительных действий от пользователя не потребуется – система сделает все сама, что означает, что с переустановкой Windows теперь смогут справиться те, кто до этого ее никогда не делал. Вот только насколько чистой будет такая Windows, остается лишь догадываться – эксперты Neowin пишут, что чистота ее весьма относительная (relatively clean), добавляя, что при такой переустановке ОС лишается программных ошибок, присутствовавших в ранее установленной системе. Также они советуют на всякий случай держать поблизости загрузочную флешку для полноценной переустановки ОС, если что-то пойдет не так.

Альтернативный вариант – использование программ резервного копирования. С их помощью можно создать полноценную копию системного диска, чтобы в дальнейшем при возникновении проблем с системой развернуть ее за несколько минут.

Фото: Neowin Нужно лишь выбрать требуемый дистрибутив. Остальное система сделает сама

Также пока нет гарантии, что упрощенная переустановка действительно не повредит и не удалит пользовательские файлы. По сути, этот процесс можно приравнять к обновлению системы, пусть и глобальному, а это иногда может приводить к потере документов. Например, такое может произойти при попытке обновления с Windows 7 до Windows 11. При этом переход с Windows 10 на Windows 11 безопасен для файлов и документов.

Россияне остались не у дел

Опробовать новый вид переустановки Windows могут пока что исключительно участники программы бета-тестирования Windows Insider – функция экспериментальная, и Microsoft не спешит интегрировать ее стабильные сборки своей ОС. Также нет гарантии, что она в принципе появится в них – CNews писал, что некоторые нововведения Microsoft после обкатки на бета-тестерах отбрасывает как неподходящие.

Фото: Microsoft Насколько качественной будет упрощенная переустановка, вопрос открытый

Участники Windows Insider смогут опробовать новую функцию переустановки после интеграции в Windows 11 обновления 25905. Для Windows 10 новшество не предусмотрено – эта система еще весной 2023 г. перестала получать функциональные апдейты, и теперь для нее выпускаются исключительно патчи безопасности.

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Россиян в своей программе бета-тестирования Microsoft видеть не желает. Она выгнала их еще летом 2022 г., а в начале осени 2022 г. лишила их и доступа к обновлениям Windows. Также она запретила жителям России скачивать со своего сайта дистрибутивы Windows, но в конце 2022 г. сжалилась и отменила эти санкции.

Скачать Windows с сайта Microsoft, находясь в России, все еще нельзя

Судя по всему, послабления носили временный характер. Редакция CNews убедилась, что на 14 июля 2023 г. возможность скачивания Windows с сайта Microsoft при подключении с российского IP вновь отсутствовала, и что виртуальный перелет за границу эту проблему решает моментально.