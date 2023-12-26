Windows 11 научилась сама себя чинить и переустанавливать

Новый подход к «починке» Windows

Microsoft предложит пользователям возможность автоматической переустановки Windows 11 без потери данных одним нажатием кнопки непосредственно из интерфейса ОС, пишет Windows Latest.

В настоящее время переустановка или восстановление Windows с сохранением пользовательских документов, настроек и ранее установленных программ (“in-place upgrade”) осуществляется при помощи фирменного инструмента Microsoft – утилиты Media Creation Tool. Она позволяет превратить USB-накопитель или DVD в установочный носитель Windows, скопировав официальный инсталляционный ISO-образ ОС. Помимо переустановки и восстановления, программа предоставляет такие возможности как установка системы «с нуля» (с потерей всех файлов) и развертывание последних обновлений.

Приведение системы к рабочему состоянию с использованием Media Creation Tool изрядной долей владельцев персональных компьютеров под управлением Windows нередко воспринимается как продолжительная и утомительная процедура. Некоторые пользователи, как отмечает Windows Latest, с опаской относятся к этому инструменту, считая, что его применение способно привести к утрате персональных файлов.

Альтернатива переустановке «с нуля»

Тестируемая Microsoft в рамках Beta-канала программы Windows Insiders функция «Устранить проблемы при помощи "Центра обновления Windows”» призвана упростить восстановление и переустановку ОС собственными средствами системы и без использования дополнительного ПО, при гарантированном сохранении пользовательских данных.

Новая функция активируется в разделе «Система» (System) -> «Восстановление» (Recovery) системного приложения «Параметры» (Settings), в которое специалисты Microsoft на протяжении нескольких лет постепенно переносят инструменты настройки Windows из классической «Панели управления».

Как отмечает Windows Latest, выбор соответствующего пункта в перечне вариантов восстановления системы позволяет автоматически загрузить дистрибутив Windows 11 и выполнить повторную инсталляцию текущей версии ОС за считанные минуты.

Могут ли потребоваться от пользователя какие-либо действия в ходе этой процедуры, издание не уточняет, однако можно предположить, что процесс является полностью автоматическим за исключением и не требует участия человека, за исключением разве что выдачи разрешения на перезагрузку компьютера.

Под вопросом до появления подробностей о функции остается и «чистота» ОС, переустановленной таким способом. Иначе говоря, пока достоверно неизвестно, будет ли подобная инсталляция уступать системе, установленной «с нуля», по показателю производительности.

Скоро в стабильной версии

Впервые разработчики Windows упомянули о работе над упомянутой ранее возможностью в июле 2023 г. в сообщении Windows Insider Blog, посвященном выходу тестовой сборки Windows 11 (билд 25905) на Dev-канале, который предназначен для наиболее технически подкованных участников программы предварительного тестирования Windows Insider, первым получающим доступ к «сырым» апдейтам. В этом же патче были представлены некоторые системные компоненты Windows, переписанные на модном языке программирования Rust.

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В декабре 2023 г. новая функция была представлена уже в составе сборки для Beta-канала, который нацелен уже на пользователей, желающих первыми получать доступ к самым свежим возможностям ОС, которые предварительно были протестированы более опытной аудиторией и практически готовы к включению в предварительную релизную сборку, которая впоследствии станет стабильным релизом.

Примечательно, что сборка, в настоящее время распространяемая через Beta-канал, не позволяет проверить работоспособность функции на практике. Кнопка «Переустановить» (“Reinstall now”) в приложении «Параметры», которая должна ее вызывать, видимо, представляет собой так называемую заглушку. Другими словами, система никак не реагирует на ее нажатие – возможно, чтобы временно оградить пользователей от вероятных последствий активации новой, не до конца протестированной функции.

Возможность переустановки Windows 11 через «Центр обновление Windows» может стать доступной широкому кругу пользователей уже с выходом крупного обновления Windows 11, известного под названием Moment 5, отмечает Windows Latest. Релиз апдейта ожидается в феврале-марте 2024 г.