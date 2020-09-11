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Из Windows 10 уберут старый и популярный инструмент

ПО Софт Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Microsoft предпринимает очередной шаг к полному отказу от классической «Панели управления» в Windows 10. В свежей тестовой сборке ОС под нож пошел апплет «Программы и компоненты», который находился в системе несколько десятилетий.

Все ближе к удалению «Панели управления»

Microsoft планирует убрать из «Панели управления» Windows 10 классический апплет «Программы и компоненты», который предназначен для удаления и переустановки программ. Это станет очередным шагом на пути к полному отказу от «Панели управления» в пользу сравнительно нового системного приложения «Параметры».

Как пишет ресурс Windows Latest, с выходом сборки Windows 10 20211 при попытке зайти в «Программы и компоненты» пользователь перенаправляется в раздел «Приложения и возможности» системного приложения «Параметры».

Сборка 20211, вышедшая в 10 сентября 2020 г., предназначена для участников программы предварительного тестирования ОС Windows Insider. Таким образом, при формировании релиза от данного изменения разработчики могут отказаться.

Классический инструмент

«Панель управления» была и остается неотъемлемым элементом Windows начиная с версии Windows 2.0, вышедшей в 1987 г. Она содержит настройки персонального компьютера, включает такие модули или апплеты как «Диспетчер устройств», «Клавиатура», «Мышь», «Персонализация», «Звук» и др. Однако, пожалуй, одним из самых часто используемых модулей «Панели управления» является «Программы и компоненты».

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Классический модуль «Программы и компоненты» (Programs and Features)

Модуль «Программы и компоненты» приобрел свое текущее название с выходом Windows Vista в 2007 г. В ОС Microsoft с Windows 95 по Windows XP данный компонент назывался «Установка и удаление программ».

Начиная с Windows 8 (2012 г.) в операционной системе присутствует еще одно системное приложение с настройками, оно называется «Параметры». Его интерфейс оптимизирован для сенсорных экранов. Количество настроек в «Параметрах» возрастает по мере выхода новых версий и обновлений системы.

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Современный диалог «Приложения и возможности»

Функциональность апплета «Программы и компоненты» дублируется в «Параметрах» с помощью настройки «Приложения и возможности».

Не первая попытка избавиться от «Панели управления»

Впервые о планах Microsoft избавиться от «Панели управления», как сообщал CNews, стало известно в октябре 2015, спустя менее трех месяцев с момента релиза Windows 10. Об этом в Twitter написал старший руководитель проектов в Microsoft Брендон ЛеБлан (Brandon LeBlanc). Он сказал, что, в конечном счете, «Панель управления» будет заменена на «Параметры», сразу после того как в «Параметры» будут перенесены недостающие настройки.

ЛеБлану вторил вступивший в дискуссию в Twitter бывший вице-президент Microsoft Гэбриель Эул (Gabriel Aul). Он пояснил, что одновременное наличие «Панели управления» и «Параметров» усложняет разработку и приводит у увеличенному потреблению дискового пространства и оперативной памяти. Эул ушел из компании в 2019 г.

В июле 2020 г. CNews сообщил, что разработчики Windows 10 взялись за эксперименты по удалению «Панели управления». В сборке ОС 20161 пиктограмма «Панели управления» по-прежнему находилась на своем месте, но само приложение отсутствовало. По клику на пиктограмму открывались «Параметры» в разделе с информацией о компьютере – типе процессора, объеме оперативной памяти и версии операционной системы.

В августе 2020 г. CNews писал о том, что Microsoft отключила в классическом «Диспетчере устройств» удобный поиск драйверов для «железа» через интернет. В результате этого пользователям придется искать их вручную через браузер или пользоваться новым приложением «Параметры».

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