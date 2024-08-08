Microsoft без спроса обновила в Windows популярное приложение. Оно медленнее оригинала, а при попытке удалить забирает с собой часть Office

Нежеланный «подарок»

Корпорация Microsoft выпустила новую, переработанную и обогащенную новыми функциями версию популярного Windows-приложения «Записки» (Sticky Notes), которое входит в состав органайзера OneNote.

Microsoft OneNote – приложение-органайзер, в сущности представляющее собой блокнот с иерархической организацией записи. Программа входит в состав пакета Microsoft Office, но с марта 2014 г. доступна отдельно от него и является бесплатной.

Поставляющееся с OneNote приложение для управления заметками Sticky Notes вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Главным недостатком переработанной версии «Записок», по мнению пользователей соответствующего раздела на Reddit, является ее «неповоротливость» в сравнении с оригиналом. Имевшие опыт работы с обеими версиями приложения отмечают значительно снизившийся уровень отзывчивости интерфейса и недостаток плавности при прокрутке содержимого заметок, созданных пользователем, в обновленном Sticky Notes. Эти его «особенности» идут вразрез с самой концепцией приложения для быстрого создания заметок, которое обрело у пользователей популярность не в последнюю очередь благодаря своей легковесности и высокой скорости работы.

В то же время визуальная составляющая обновленного интерфейса программы многим пришлась по вкусу, как и масса новых функций, появившихся в ней.

Microsoft Microsoft не удалось угодить пользователям «Записок»

«Неторопливость» новых «Записок», вероятно, обусловлена особенностями задействованных в его разработке технологий. Sticky Notes (Preview) – это так называемое прогрессивное веб-приложение (Progressive Web Application; PWA), то есть по сути являющееся веб-сайтом, отображаемым через специальный компонент ОС. PWA-приложения легко переносятся с одной программной/аппаратной платформы на другую, но за высокую портируемость конечному пользователю программы приходится расплачиваться производительностью.

Помимо «Записок» технологию PWA Microsoft применила в разработке переработанной версии почтового клиента Outlook для Windows 11, к которому у пользователей также возникали вопросы относительно скорости отклика.

Достанется всем, хотят они того или нет

Недоумение аудитории также вызвало решение Microsoft автоматически установить переработанное приложение «Записки» на компьютеры всех пользователей OneNote, вне зависимости от того, хотели они этого или нет. Удалить приложение, как отмечает Neowin, не затронув Microsoft Office или установленный отдельно от него OneNote, штатными средствами невозможно.

Ситуацию усугубляет тот факт, что розданная разработчиком Windows программа все еще пребывает в статусе preview-версии, то есть предназначенной для предварительного ознакомления с продуктом. При этом копию приложения в принудительном порядке получили не только участники программы предварительной оценки Windows Insider, но и рядовые пользователи, получающие обновления для стабильной ветки Windows.

В наиболее странных случаях пользователи и вовсе не имеют возможности запустить обновленное приложение из-за его несовместимости с текущей версией Windows и OneNote. Подобный курьез описал пользователь Reddit с никнеймом TenLazyLasers, дополнив текстовое описание проблемы снимком экрана. Из приведенного скриншота следует, что в Windows 10 версии ниже 1903 (SDK18362) и в отсутствие OneNote версии ниже 2402 (Build 17328.20000) приложение запускаться наотрез отказывается, выдавая окно со ссылками на «Центр отзывов Windows» и портал поддержки Microsoft.

Примечательно, что Sticky Notes (Preview) в ходе установки не замещает классическое приложение Sticky Notes – оба они продолжают существовать параллельно, занимая место на жестком диске ПК и частично дублируя функциональность друг друга. Перепутать новую версию со старой в спешке на деле может оказаться проще, чем кажется на первый взгляд. Приложения соседствуют друг с другом в стартовом меню Windows, имеют весьма похожие пиктограммы, а их текстовые описания отличаются лишь наличием или отсутствием дополнительного слова “Preview” в круглых скобках.

Наконец, отдельные пользователи приложения жалуются на исчезновение ранее добавленных в него заметок после перехода на новую версию, однако данная проблема, по всей видимости, не слишком распространена.