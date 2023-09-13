Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей

Новое стандартное приложение в Windows 11

Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стандартной поставки операционной системы Windows 11 до конца 2023 г.

По информации Neowin, программа будет автоматически устанавливаться на ПК под управлением Windows 11 при переходе на новую версию ОС – 23H2, релиз которой намечен на IV квартал 2023 г.

Одним из первых на неожиданное появление Outlook на своей виртуальной Windows-машине обратил внимание участник программы предварительного тестирования Windows Insiders, пользователь социальной сети X (бывший Twitter) под псевдонимом PhantomOcean3. Outlook он, по собственному признанию, специально из Microsoft Store не устанавливал, однако после перехода на новую сборку Windows 11 22631.2338 (патч KB5030305) через «Центр обновления Windows» (Windows Update) обнаружил ярлык программы в стартовом меню ОС.

В одном из ответных сообщений к оригинальному посту Брэндон Леблан (Brandon LeBlanc), старший менеджер программы Windows Insider в Microsoft, подтвердил, что внезапное появление Outlook в системе не является ошибкой или недоработкой со стороны «редмондского гиганта», отметившись репликой: «В некоторых случаях это ожидаемо».

Фото: Microsoft Приложение Outlook постепенно начнет появляться на ПК с выходом Windows 11 23H2

Специалисты Neowin предполагают, что таким образом в Microsoft тестируют – с участием ограниченного количества пользователей – автоматическую установку Outlook при переходе на готовящуюся к релизу Windows 11 23H2. Массовое внедрение новой «особенности» Windows 11, вероятно, будет осуществляться поэтапно.

Вывод «Почты» и «Календаря» с заменой на Outlook

В июне 2023 г. CNews писал о том, что Microsoft намерена вывести из состава Windows 11 стандартные приложения «Почта» (Mail) и «Календарь» (Calendar), которые по сути давно заброшены разработчиками, и заменить их на переработанный Outlook, который совмещает в себе функциональность обеих этих программ.

Согласно плану корпорации, все новые Windows-ПК, начиная с 2024 г., должны будут поставляться с предустановленным Outlook вместо «Почты» и «Календаря». Последние же останутся доступными для загрузки из Microsoft Store до сентября 2024 г., после чего их поддержка будет окончательно прекращена.

Тестирование Outlook продолжается

Приложение Outlook в настоящий момент имеет статус preview, то есть подходит опытным пользователям и разработчикам для целей ознакомления. Испытать его в деле можно через «Почту» – в программе для этого предусмотрен переключатель «Попробуйте новую версию Outlook», который расположен в верхнем правом углу окна. С его же помощью осуществляется «откат» к классическому интерфейсу «Почты».

Кроме того, почтовый клиент можно загрузить из Microsoft Store вручную.

Сомнительная и «сырая» альтернатива

Новый Outlook пока не снискал большой любви среди пользователей Windows 11. Средняя оценка “Outlook for Windows” в магазине приложений Microsoft Store по состоянию на июнь 2023 г. составляла 2,5 балла из 5 возможных на основании 362 оценок, тогда как приложение «Почта» заслужило 4,6 балла при почти 33 тыс. оценок.

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Недовольство пользователей, оценивших предварительную версию Outlook для Windows, в частности, вызывают: проблемы с выводом уведомлений о поступлении новой почты при закрытом окне приложения, наличие рекламы в приложении (при отсутствии подписки Microsoft 365).

Кроме того, невооруженным глазом можно заметить некоторую нерасторопность в работе, характерную для нового Outlook. Вероятно, это связано с тем, что десктопное приложение представляет собой лишь «обертку» над веб-версией клиента Outlook (outlook.live.com), которая отображает ее содержимое через компонент Windows – Microsoft Edge WebView2 (используется для встраивания веб-контента в приложения). Другими словами, пользовательский опыт, который предлагает новое приложение, мало чем отличается от доступного в веб-версии Outlook, запускаемой в любом удобном браузере.