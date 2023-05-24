Microsoft спустя десятилетия добавит в Windows сверхполезную функцию, которую подсмотрел у Xiaomi и Apple

Microsoft встроит в Windows 11 утилиту для переноса настроек системы, установленных программ и всех файлов на новый компьютер. Это позволит сократить время на миграцию с одного ПК на другой. Windows совсем скоро отметит свое 40-летие, но раньше в ней не было такой функции, хотя она давно уже является частью Apple macOS и множества прошивок для смартфонов, например, Xiaomi MIUI.

Очень полезное и нужное нововведение

В операционной системе Windows 11 в скором будущем может появиться функция быстрого переноса личных данных с одного компьютера на другой, пишет портал TechSpot. Она пригодится, к примеру, при покупке нового ПК на замену старому и позволит не тратить часы и дни на тонкую настройку параметров системы и каждой отдельной программы, а перенести все настройки со старого компьютера.

Такая автоматическая миграция позволяет перенести в память нового ПК все, что было на старом, вплоть до значков рабочего стола и пиктограмм на панели задач. Пользователю нужно будет лишь выбрать, что именно из старой информации он хочет видеть на новом компьютере, и подождать, пока процесс переброски файлов и настроек не завершится.

Россияне в стороне

Новая «фишка» с автоматическим переносом файлов сейчас присутствует в составе Windows 11 – Microsoft внедрила ее в очередную тестовую сборку, доступную участникам программы бета-тестирования Windows Insider. Россиян из нее выгнали еще в июне 2022 г., поэтому опробовать нововведение получится лишь при наличии иностранного IP-адреса, подлинного или виртуального.

Фото: TechSpot Интерфейс ранней версии утилиты для переноса

Сроки внедрения новшества в стабильную сборку Windows 11 в Microsoft не раскрывают, и вполне существует вероятность, что за пределы бета-версии ОС оно не выберется. Это частое явление – далеко не все функции, которые Microsoft планирует интегрировать в свою систему, в итоге доходят до конечного пользователя.

Подозрительно много свобод для пользователя

Как пишет TechSpot. Microsoft предоставляет пользователю широкий спектр сценариев использования новой функции автоматического переноса информации. Например, ею можно воспользоваться, даже если у владельца ПК отсутствует учетная запись на сайте Microsoft. Другими словами, подойдет и обычный локальный профиль в Windows, хотя, как известно, Microsoft всеми правдами и неправдами пытается заставить пользователей завести аккаунт на своем сайте.

Утилита для переноса также позволяет отказаться от миграции установленных программ на новый ПК. Подобное послабление оценят те, кто установил на нынешний компьютер множество утилит, но в итоге пользуется лишь несколькими из них. Им будет проще и быстрее повторно поставить и настроить только действительно требуемый софт, нежели рутинно удалять ненужные программы.

Использовать или нет утилиту для переноса данных, каждый сможет решить сам. Это лишь опция, а не обязательная часть процесса настройки Windows на новом компьютере – «чистая» установка (на заранее отформатированный накопитель) по-прежнему будет доступна в полном объеме.

Слишком долгое ожидание

Свою историю ОС Windows ведет с 1981 г., когда Microsoft впервые анонсировала свою настольную систему с графическим интерфейсом. Релиз Windows 1.0 состоялся почти 40 лет назад, в ноябре 1985 г., но ни в ней, ни в одной из ее последующих версий системы быстрого и автоматизированного переноса файлов и настроек на новый ПК не было.

Почему на ее разработку у Microsoft ушли десятилетия – вопрос открытый. Однако ее прямые конкуренты, в том числе и и бывшие соперники на рынке мобильных устройств (у Microsoft был период, когда она выпускала смартфоны под своим брендом на своей же ОС) внедрили эту функцию в свои системы намного раньше.

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За примером далеко ходить не нужно – платформа macOS компании Apple, занимающая 17,79% на мировом рынке десктопных ОС в мире и 6,65% в России против 62,65% и 82,35% соответственно у Windows (данные StatCounter за апрель 2023 г.), давно так умеет. Пользователи Mac могут клонировать содержимое своего старого компьютера на новое оборудование за считанные минуты без сохранения и восстановления резервной копии. Процесс этот реализовано максимально просто и выполняется в несколько кликов – нужно лишь не забыть подключить оба ПК к одной локальной сети, проводной или беспроводной.

В смартфонах на базе Android такая опция тоже имеется. Многие производители, устанавливающие на Android свои фирменные прошивки, встраивают в них такой софт – у Xiaomi, например, есть утилита Mi Mover в составе оболочки MIUI.

Следует отметить также, что переносить Windows со всеми файлами и настройками на другой совместимый ПК, на самом деле, можно, только для этого потребуется специализированное ПО для создания резервных копий. Можно сделать полный бэкап системного раздела и затем развернуть его на новом компьютере, после чего решить вопрос с установкой драйверов и продолжить пользоваться прежней привычной системой, уже настроенной и готовой к работе.