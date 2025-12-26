Microsoft отучит «Проводник» в Windows пожирать оперативную память и тормозить при поиске файлов

Microsoft отучит «Проводник» в Windows пожирать оперативную память и тормозить при поиске файловВ одном из следующих обновлений будет починена система индексирования файлов Windows 11. Это положительно отразится на скорости работы и аппетиту к оперативной памяти функции поиска в стандартном файловом менеджере ОС «Проводник».
Microsoft занялась оптимизацией
Работы с файловым менеджером «Проводник» – одним из ключевых компонентов Windows 11 более комфортной для пользователей операционной системы Microsoft.
По информации профильного портала Windows Latest, разработчики из Microsoft работают над улучшением производительности функции поиска файлов в «Проводнике». Ожидается, что один из патчей, который выйдет в недалеком будущем, сократит время ожидания от момента ввода поискового запроса в соответствующую строку стандартного файлового менеджера Windows 11 до получения готовых результатов поиска, а также снизит нагрузку на центральный процессор ПК и объем оперативной памяти, потребляемой приложением в ходе процесса поиска.
В настоящее время оптимизированный поиск доступен пользователям сборки Windows 11 Build 26220.7523 или более свежих. Чтобы ее протестировать, необходимо быть участником программы предварительной оценки Windows Insider.
«Проводник» нередко становится «жертвой» «сырых» обновлений Windows, в результате которых он либо перестает работать корректно, либо производительность его работы ощутимо падает. Так, в феврале 2025 г. некоторые пользователи, установившие патч KB5050094, отмечали полную неработоспособность важного приложения.
Как это реализовано
Добиться сокращения количества потребляемой памяти и повышения общей производительности поиска в «Проводнике» разработчики планируют за счет исключения возможности возникновения ситуаций, при которой Windows выполняет лишние операции индексирования, на которое уходят дополнительные ресурсы ПК.
Примечательно, что у «Проводника» нет собственного файлового индекса – специальной базы данных, за счет которой должна существенно повышаться скорость нахождения нужных файлов и папок. Встроенный файловый менеджер Windows 11 для целей поиска обращается к общесистемной службе индексирования ОС Microsoft, которая работает в фоновом режиме и периодически обновляет индекс, добавляя в него недавно появившиеся файлы.
Как отмечает Windows Latest, несмотря на то, что в системе индексирования задействованы «умные» алгоритмы, которые, по задумке разработчиков из Microsoft, должны минимизировать количество выполняемых операций в процессе индексации, ситуация, в которых некоторые файлы индексируются дважды, все же возникают.
Оптимизации, предложенные инженерами Microsoft, как ожидается, позволят полностью исключить возможность возникновения таких ситуаций. В результате сам фоновый процесс индексации станет потреблять меньше ресурсов – реже обращаться к дискам, более экономно расходовать память и рациональнее нагружать процессор ПК. Скорость поиска в «Проводнике» в результате тоже должна увеличиться, поскольку программе теперь придется просматривать более короткий индекс, подвергнувшийся дедупликации.
«Реализованы некоторые улучшения в производительности поиска файлов в "Проводнике" за счет исключения дублирование операций индексации файлов, что должно привести к ускорению поиска и сокращению использования системных ресурсов при работе с файлами», – говорится в перечне изменений в Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, в официальном блоге команды программы Windows Insider.
Другие улучшения, ожидающие «Проводник»
Помимо прироста производительности «Проводника», разработчики Windows 11 в будущих патчах обещают более высокую надежность поиска файлов на нескольких дисках сразу – у пользователей будет больше шансов на получение корректного результата.
Кроме того, будет устранена ошибка, из-за которой пользователи не могут открывать файлы, сохраненные в облаке OneDrive, во время сессий удаленного доступа (RemoteApp).
По информации Windows Latest, в Microsoft все же планируют, наконец, навести порядок в контекстных меню файлов и папок, которые в последнее время разрослись до неприличного размера. В частности, пункты «Сжать до» (“Compress to”), «Копировать как путь» (“Copy as path”), «Повернуть вправо» (“Rotate right”), «Повернуть влево» (“Rotate Left”) и «Сделать фоном рабочего стола» (“Set as desktop background”) будут перенесены в отдельное подменю с названием «Управление файлом» (“Manage file”), что позволит сократить количество пунктов основного контекстного меню.