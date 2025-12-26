Microsoft отучит «Проводник» в Windows пожирать оперативную память и тормозить при поиске файлов

Microsoft занялась оптимизацией

Работы с файловым менеджером «Проводник» – одним из ключевых компонентов Windows 11 более комфортной для пользователей операционной системы Microsoft.

По информации профильного портала Windows Latest, разработчики из Microsoft работают над улучшением производительности функции поиска файлов в «Проводнике». Ожидается, что один из патчей, который выйдет в недалеком будущем, сократит время ожидания от момента ввода поискового запроса в соответствующую строку стандартного файлового менеджера Windows 11 до получения готовых результатов поиска, а также снизит нагрузку на центральный процессор ПК и объем оперативной памяти, потребляемой приложением в ходе процесса поиска.

В настоящее время оптимизированный поиск доступен пользователям сборки Windows 11 Build 26220.7523 или более свежих. Чтобы ее протестировать, необходимо быть участником программы предварительной оценки Windows Insider.

Clint Patterson / Unsplash Microsoft занялась оптимизацией «Проводника»

«Проводник» нередко становится «жертвой» «сырых» обновлений Windows, в результате которых он либо перестает работать корректно, либо производительность его работы ощутимо падает. Так, в феврале 2025 г. некоторые пользователи, установившие патч KB5050094, отмечали полную неработоспособность важного приложения.

Как это реализовано

Добиться сокращения количества потребляемой памяти и повышения общей производительности поиска в «Проводнике» разработчики планируют за счет исключения возможности возникновения ситуаций, при которой Windows выполняет лишние операции индексирования, на которое уходят дополнительные ресурсы ПК.

Примечательно, что у «Проводника» нет собственного файлового индекса – специальной базы данных, за счет которой должна существенно повышаться скорость нахождения нужных файлов и папок. Встроенный файловый менеджер Windows 11 для целей поиска обращается к общесистемной службе индексирования ОС Microsoft, которая работает в фоновом режиме и периодически обновляет индекс, добавляя в него недавно появившиеся файлы.

Как отмечает Windows Latest, несмотря на то, что в системе индексирования задействованы «умные» алгоритмы, которые, по задумке разработчиков из Microsoft, должны минимизировать количество выполняемых операций в процессе индексации, ситуация, в которых некоторые файлы индексируются дважды, все же возникают.

Оптимизации, предложенные инженерами Microsoft, как ожидается, позволят полностью исключить возможность возникновения таких ситуаций. В результате сам фоновый процесс индексации станет потреблять меньше ресурсов – реже обращаться к дискам, более экономно расходовать память и рациональнее нагружать процессор ПК. Скорость поиска в «Проводнике» в результате тоже должна увеличиться, поскольку программе теперь придется просматривать более короткий индекс, подвергнувшийся дедупликации.

«Реализованы некоторые улучшения в производительности поиска файлов в "Проводнике" за счет исключения дублирование операций индексации файлов, что должно привести к ускорению поиска и сокращению использования системных ресурсов при работе с файлами», – говорится в перечне изменений в Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, в официальном блоге команды программы Windows Insider.

Другие улучшения, ожидающие «Проводник»

Помимо прироста производительности «Проводника», разработчики Windows 11 в будущих патчах обещают более высокую надежность поиска файлов на нескольких дисках сразу – у пользователей будет больше шансов на получение корректного результата.

Кроме того, будет устранена ошибка, из-за которой пользователи не могут открывать файлы, сохраненные в облаке OneDrive, во время сессий удаленного доступа (RemoteApp).

По информации Windows Latest, в Microsoft все же планируют, наконец, навести порядок в контекстных меню файлов и папок, которые в последнее время разрослись до неприличного размера. В частности, пункты «Сжать до» (“Compress to”), «Копировать как путь» (“Copy as path”), «Повернуть вправо» (“Rotate right”), «Повернуть влево» (“Rotate Left”) и «Сделать фоном рабочего стола» (“Set as desktop background”) будут перенесены в отдельное подменю с названием «Управление файлом» (“Manage file”), что позволит сократить количество пунктов основного контекстного меню.