Microsoft одним обновлением замедлила Windows 11, поломала курсор мыши и «Проводник»

Ворох проблем после очередного патча

Последнее обновление Windows 11 24H2 с идентификатором KB5050094 может нарушать работу встроенного в ОС файлового менеджера «Проводник» (Windows Explorer), вызывать некорректное отображение на экране курсора мыши, а также имеет проблемы с производительностью, пишет Windows Latest.

Некоторые из установивших свежий патч пользователей отмечают невозможность работы с «Проводником».

«Я установил последнее обновление Windows 11 Pro 31 января 2025 г. После перезагрузки системы я больше не мог использовать Windows Explorer. Это касается и настольного компьютера, и ноутбука. У установлен [файловый менеджер] GoodSync Explorer, и он отлично работают», – утверждает один из пользователей в сообщении «Центра отзывов» (Feedback Hub) Microsoft.

Кроме того, пользователи сталкиваются с нерабочими стандартными диалогами сохранения, открытия файла – при попытке их вызова соответствующие окна просто не появляются на экране.

Наблюдаются проблемы со скоростью выполнения различных операций ОС и производительностью приложений. Так, на портале поддержки Microsoft Community можно найти упоминания «ужасной» скорости Windows на этапе входа в систему. От завершения ввода пароля от учетной записи до появления рабочего стола Windows может пройти несколько минут. Отдельные приложения в некоторые моменты времени могут «подвисать» на несколько минут, а затем возвращаться к нормальной работе.

Clint Patterson / Unsplash Пользователи Windows 11 вновь получили «сырое» обновление ОС

«У меня был точно такой же опыт с двумя дополнительными ПК с Windows 11 24H2 с этим предварительным обновлением. Удаление этого обновления заставляет Windows снова вести себя нормально», – отмечает один из пользователей, затронутых проблемой производительности.

Отдельные пользователи указывают на странное поведение курсора мыши после инсталляции апдейта. Вместо стандартной пиктограммы указателя на его месте время от времени – без какой-либо на то понятной причины – отображается индикатор занятости, который в Windows 11 выглядит как большое вращающееся кольцо синего цвета либо как указатель вместе аналогичным кольцом меньшего размера. Обычно отображением индикатора занятости Windows сообщает пользователю о необходимости дождаться завершения какой-либо операции (например, запуска приложения), однако установившие KB5050094 утверждают, что теперь это может происходить и в режиме простоя системы – с периодичностью примерно раз в 30 секунд.

Редакции Windows Latest удалось воспроизвести этот баг и тем самым подтвердить факт его наличия.

Чем интересен патч KB5050094

Microsoft начала раздачу обновления KB5050094 28 января 2025 г. Оно, в частности, включает исправление ошибки, которая приводит к неполадкам в работе отдельных моделей веб-камер и звуковых устройств со встроенным цифро-аналоговым преобразователем (DAC). Эта ошибка в свою очередь была привнесена в систему предыдущим апдейтом с идентификатором KB5050009.

Кроме того, как отмечает Windows Latest, KB5050094 призван устранить другой баг, проявляющийся через исчезновение курсора при попытке редактирования содержимого поля ввода в любом приложении, однако со своей задачей не справляется.

Патч KB5050094 в отличие от своего предшественника не является обязательным к установке. Поэтому если острая необходимость в его применении отсутствует, пользователь может дождаться ближайшего февральского «патчевого вторника» и установить, возможно, более стабильное обновление.

Известные недостатки релиза 24H2

Несмотря на то, что в Microsoft, начала очередную фазу развертывания обновления до версии 24H2 инсталляций Windows 11 профессиональной и домашней редакций, которая отличается более значительным масштабом, ОС в нынешнем ее виде со всеми установленными патчами не является безупречной с точки зрения стабильности и качества работы.

Только официальный перечень известных проблем ОС 24H2 насчитывает семь пунктов. Описанные в нем проблемы были выявлены в октябре 2024 г. и до сих пор не устранены.

К примеру, в Microsoft осведомлены, что некоторые компьютеры производства тайваньской Asus в процессе установки новой версии ОС могут демонстрировать «синий экран смерти» (BSoD), а применение отдельных моделей веб-камер (с функцией распознавания объектов) в Windows могут вызывать зависание приложений, использующих камеру.

Сложности с новейшей Windows могут возникнуть и любителей сетевых соревновательных компьютерных игр. Пользователи некоторых старых версий приложения Easy Anti-Cheat для борьбы с нарушителями правил имеют ненулевой шанс столкнуться с зависанием ПК и возникновением BSoD.

Также, согласно документации к Windows 24H2, эта версия ОС имеет проблемы совместимости с драйверами, обеспечивающими работу технологии Intel Smart Sound. Причем сложности такого характера Windows 11 совсем не в новинку. Система «не дружит» с драйверами Intel SST по крайней мере с версии 22H2.

В начале января 2025 г. The Register писал о том, что пользователи по-прежнему жалуются на некорректную работу или полную неработоспособность многофункциональных устройств (МФУ), в частности, производства Canon, использующих протокол eSCL для графических сканеров в Windows 11 24H2. При этом Microsoft отметила данную проблему как решенную еще в декабре 2024 г.