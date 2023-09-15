FineReader больше не нужен. Microsoft прокачала суперполезный древний инструмент Windows – теперь он умеет распознавать текст

В «Ножницах» в Windows появилась функция распознавания текста. Этот инструмент, появившийся в 2002 г., предназначен для создания снимков экрана, и теперь, если на них попадается текст, то его можно распознать в два клика, а затем скопировать в мессенджер или текстовый редактор. Раньше для этого нужно было использовать либо онлайн-сервисы, либо громоздкие и зачастую не бесплатные системы распознавания текста, например, Abbyy Finereader. А за «Ножницы» платить не требуется – они входят в состав Windows по умолчанию. Поддержка распознавания русского языка в «Ножницах» не упомянута – есть вероятность, что ее нет.

Windows стала еще лучше

Корпорация Microsoft продолжает радовать пользователей тем, что не ухудшает компоненты Windows, как она любит делать, а, наоборот, улучшает их. Всего несколько дней назад она «прокачала» знаменитый редактор Paint, превратив его в Photoshop начального уровня, а теперь очередь дошла до «Ножниц».

Инструмент «Ножницы», они же Snipping Tool, предназначен для быстрого создания скриншотов экрана – как всей его площади, так и ее части. Теперь же он умеет еще и распознавать текст, пишет портал Bleeping Computer – если в области экрана, попавшей на скриншот, есть текст, то «Ножницы» распознают его, после чего его можно будет редактировать.

Фото: Microsoft Новшество наверняка окажется очень полезным

По сути, Microsoft создала бесплатный аналог FineReader – мощной утилиты для распознавания лиц, разработанной компанией Abbyy с российскими корнями. В начале весны 2022 г. она ушла с российского рынка. Сам FineReader распространяется отнюдь не на бесплатной основе, но только не в России, учитывая любовь россиян к пиратскому ПО.

Как использовать

Новая функция «Ножниц» получила название Text Actions. После установки обновленного приложения в нем появится одноименная кнопка, по нажатию которой текст, если он присутствует на изображении, будет распознан автоматически.

Получившийся результат можно скопировать в любую другую программу – в окно чата в мессенджере, в фоторедактор или текстовый редактор WordPad, который Microsoft хочет удалить из Windows вопреки воле пользователей.

Кроме того, обновленные «Ножницы» имеет возможности редактирования текста – это может пригодиться для удаления со скриншота конфиденциальной информации, пишет Bleeping Computer. Например, в обновленном приложении на панели инструментов есть кнопка «Быстрое редактирование» (Quick Redact), при помощи которой можно автоматически скрыть адреса электронной почты и номер телефонов во всем массиве распознанного текста. Или же можно выделить часть текста, которую необходимо скрыть, после чего нажать правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Редактировать текст» (Redact Text).

Новшество для всех. Почти

Все перечисленные «фишки» появились в приложении «Ножниц» версии 11.2308.33.0. На 15 сентября 2023 г. она была доступна исключительно участникам программы Windows Insider, то есть бета-тестерам, но не за горами релиз глобального обновления 23Н2, и обновленные «Ножницы» могут стать его частью.

Фото: Microsoft Классические «Ножницы» в ранних сборках Windows 10

Microsoft не уточняет, есть ли в «Ножницах» поддержка распознавания русского языка. Компания отвернулась от России и регулярно вводит новые санкции против ее граждан, так что вполне может оказаться, что поддержку кириллицы инструмент не получит. Редакция CNews занимается изучением этого вопроса, но россияне в настоящее время отлучены от программы тестирования Windows, а также от обновлений для нее. Теоретически, получить доступ можно путем подмены IP-адреса на иностранный, а последний запрет можно обойти при помощи всем известных сайтов с развалами нелицензионных версий Windows.

Эволюция длиною в 21 год

Сам по себе инструмент «Ножницы» очень старый – он появился в ноябре 2002 г. в составе ранних версий сборника бесплатных инструментов Microsoft PowerToy. В состав Windows его впервые встроили в 2005 г. с выходом пакета дополнений Experience Pack для Windows XP Tablet PC Edition, а с релизом Windows Vista в 2007 г. «Ножницы» вошли в число основных компонентов ОС Microsoft.

До 2018 г. «Ножницы» почти не развивались – от Windows к Windows список их функций почти не пополнялся, но все изменилось с приходом Windows 10 версии 1809, когда вся логика работы инструмента была переработана. Из встроенной в ОС программы «Ножницы» превратились в отдельное «универсальное приложение» (universal app) под названием «Набросок на фрагменте экрана» (Screen Sketch), но при этом оригинальная программа удалена не была.

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Microsoft продолжила обновлять только «Набросок на фрагменте экрана» – приложение перекочевало в бета-версию Windows 11 под этим названием, но с релизом очередной тестовой сборки с индексом 22000.132 в августе 2021 г. ему было возвращено прежнее наименование – Snipping Tool или «Ножницы». Теперь это полноценное «универсальное приложение», доступное для скачивания в магазине Microsoft Store и поставляемое вместе с Windows 11.

Microsoft постепенно расширяет список возможностей «Ножниц». Например, в начале 2023 г. утилита научилась делать не только скриншоты, но и видеозаписи происходящего на экране – скринкасты.

С Microsoft что-то случилось

«Ножницы» – не единственная штатная утилита Windows, которую Microsoft внезапно решила улучшить. За несколько дней до этого она добавила в Paint возможность удаления фона с изображения, притом реализовано это, как показала практика, на достаточно высоком уровне. Функция доступна только бета-тестерам, но, опять же, есть шанс увидеть обновленный Paint в составе ожидаемого обновления 23Н2.

Фото: Microsoft Microsoft встала на путь исправления?

Также изменениям подверглась программа Windows Photos для просмотра изображений, она же «Фотографии» в русскоязычной версии Windows. Отныне она умеет размывать фон на изображении, чтобы выделить объекты на переднем плане. Это тоже одна из функций полнофункциональных фоторедакторов.