Древнейший инструмент Windows превратится в мощную замену Word. MS Office можно будет не покупать

Microsoft встроит в «Блокнот» функцию проверки орфографии – отличительную черту своего текстового редактора Word из состава пакета Office. Обновление уже доступно бета-тестерам, релиз в стабильной сборке не за горами. «Блокнот» существует с 1983 г., и на протяжении почти всех этих лет он не умел ничего, кроме хранения текстовой информации. Это породило десятки его в разы более функциональных аналогов.

Вместо платного Word

Пользователи ОС Windows 11 в очень скором будущем получат в свое распоряжение обновленную версию «Блокнота» – базового текстового редактора, который поставляется с Windows и входит в ее стоимость. По данным профильного портала MSPowerUser, эта простенькая утилита совсем скоро получит функцию проверки орфографии, прямо как в Word – текстовом редакторе из платного пакета Microsoft Office. Последний, к слову, совсем скоро обновится до версии 2024 и будет доступен без подписки.

Microsoft даже собирается добавить в «Блокнот» список исключений, чтобы пользователь мог выбирать, в каких типах файлов редактор будет отключать проверку орфографии. Как пишет Neowin, на текущем этапе в этот список можно добавить файлы форматов txt, md, srt, lrc и lic.

Обновленный «Блокнот» в настоящее время доступен участникам программы Windows Insider, то есть бета-тестерам. Россиян из их состава Microsoft исключила еще летом 2022 г.

Проверку орфографии можно будет активировать и отключать в настройках

Дата появления нового редактора в стабильной сборке Windows 11 пока не установлена, но Microsoft, как правило, довольно быстро внедряет столь полезные опции, не заставляя пользователей ждать. Другое дело, что новшество станет частью лишь Windows 11 – ОС Windows 10 уже год как не получает функциональные обновления, хотя иногда, как в случае с ассистентом Copilot, Microsoft все же делает исключения.

Для чего это нужно

«Блокнот» часто используется для быстрого набора текста, например, для составления черновика электронного письма, когда не хочется открывать браузер или почтовый клиент. Многие также используют текстовые документы для записи мыслей и хранения заметок – утилита штатная и всегда под рукой, следовательно, не нужно ставить дополнительный софт.

Но отсутствие проверки орфографии может сыграть злую шутку, даже с теми, у кого все и без того неплохо с грамотностью. Если набирать текст быстро или в больших объемах, то может закрасться опечатка, которую легко не заметить.

Также новая функция пригодится тем, кто не очень дружит с правилами родного языка или находится в процессе изучения иностранного и еще не полностью овладел его правилами. Безусловно, для проверки орфографии можно воспользоваться интернет-сервисами, но штатное приложение сделает это быстрее. Также опционально можно запустить Word, но не у всех он установлен – например, после чистой инсталляции Windows 11 его на компьютере не будет.

Также в новых версиях Windows 11 по умолчанию больше нет и WordPad – более развитого в сравнении с «Блокнотом» штатного текстового редактора. Пользователи пытались отстоять его, так как именно он на протяжении многих десятилетий позволял им обходиться без Word, но Microsoft их не послушала. Вероятно, Microsoft приняла решение заменить WordPad «Блокнотом».

Пишем одно, получаем другое

Еще одно новшество, которое «Блокнот» позаимствует у своего «старшего брата» – это функция автозамены. При правильной ее эксплуатации можно в значительной степени ускорить набор текста – она помогает избавиться, к примеру, от двойных пробелов, обходиться без переключения раскладки и не держать в голове, что нужно использовать сокращения слов.

Также ранее в 2024 г. в одной из ранних сборок Windows 11 Microsoft встроила в «Блокнот» функцию Cowriter на основе ассистента Copilot. Как и в случае с GitHub, где Copilot помогает дописывать программный код, Cowriter помогает формировать обычный текст. До стабильных сборок Windows 11 эта опция пока не добралась.

40 лет стагнации

«Блокнот» является частью Windows с момента выхода первой ее версии в 1985 г., а сам он появился двумя годами ранее. В дальнейшем по мере выхода новых версий ОС он почти никак не менялся – будет крайне сложно найти отличия между «Блокнотом» в Windows 95 (1995 г.) и им же, но в составе Windows 8.1 (2013 г.).

Даже с выходом в 2015 г. ОС Windows 10, в которую Microsoft постаралась вместить максимум новшеств, «Блокнот» вновь обошелся без глобальных изменений. И лишь с появлением Windows 11 в конце 2021 г. этот редактор, отметив свое 38-летие, обрел вторую жизнь.

Microsoft внезапно стала обновлять его с завидной регулярностью – то темную тему встроит, то добавит окно настроек с неожиданно широким набором параметров. В конце 2023 г. стало известно, что в «Блокноте» скоро появится счетчик символов.

Правда, все эти новшества хоть и делают «Блокнот» лучше, но не помогают ему обогнать расплодившиеся аналоги от сторонних разработчиков. Абсолютно все, что Microsoft добавляет в «Блокнот», и даже грядущая проверка орфографии, давно есть в составе бесплатного редактора NotePad++. Одна из его многочисленных «фишек» – это подсветка синтаксиса, что позволяет использовать его в качестве основного редактора при написании программного кода.