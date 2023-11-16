Microsoft подарит пользователям простецкую и супернужную функцию. Они выпрашивали ее 11 лет

В Windows спустя многие годы может появиться кнопка «обновить» в списке доступных сетей Wi-Fi. Она присутствовала в Windows 7, но затем исчезла – Microsoft добавила автоматическое обновление списка, но оно работает крайне медленно.

Очень нужная функция

Microsoft рассматривает возможность возвращения кнопки «Обновить» в список расположенных поблизости беспроводных сетей Wi-Fi, пишет Neowin. Она может оказаться очень полезной, когда нужно быстро подключиться к сети, но в случае последних версий Windows слово «быстро» в этом плане неприменимо.

Список сетей в Windows 10 и 11 обновляется автоматически через значительные промежутки времени, то есть иногда приходится ждать, пока компьютер обнаружит ее. А если у нее слабый сигнал, поиск может затянуться на долгие минуты, без возможности его хоть как-нибудь ускорить. Также можно обновлять список путем его закрытия и повторного открытия, но это все относится к «лайфхакам» и «костылям».

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Столь простая опция отсутствовала в составе Windows годами. В Windows 7 образца 2009 г. она еще была, а из Windows 8 (2012 г.) ее уже убрали. Нет этой кнопки ни в Windows 8.1 (2013 г.), ни в Windows 10 (2015 г.), ни в Windows 11 (2021 г.), и даже если она и вернется, то только в Windows 11 – все ранее вышедшие пользовательские ОС Microsoft больше не получают функциональные обновления.

Надежда появилась

О вероятном возвращении кнопки «Обновить» в меню Wi-Fi после 11 лет отсутствия сообщил пользователь заблокированной в России соцсети Х, ранее известной как Twitter, под псевдонимом PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth). Он опубликовал скриншот интерфейса Windows 11 в сборке для бета-тестеров, в котором заветная кнопка видна невооруженным взглядом – Microsoft разместила ее в правом нижнем углу под списком сетей Wi-Fi, хотя в Windows 7 она располагалась справа вверху.

Меню Wi-Fi в Windows 11 22H2. Кнопка «Обновить» отсутствует

Новшество, по словам PhantomOcean3, появилось в сборке с номером 25997. Напомним, что россияне по решению Microsoft официально отлучены от участия в программе бета-тестирования Windows, да и обновления им скачивать запрещено, так что если Microsoft в итоге решится вернуть кнопку «Обновить» в состав стабильной сборки ОС, то получить к ней доступ можно будет одним из двух известных всем россиянам способов – путем скрытия реального IP-адреса для установки апдейтов или скачивания полноценной сборки с сайта Microsoft или более популярных в России источников контента.

Радоваться пока рано

Факт наличия заветной кнопки в Windows 11 сборки 25997 подтвердил и Брэндон ЛеБлан (Brandon LeBlanc), старший руководитель в Windows Insider. Он открыто заявил, что разработчики действительно работают над добавлением кнопки «Обновить» в меню выбора сетей Wi-Fi, но подчеркнул, что в релизе 25997 ее исполнение еще далеко от идеала.

По словам Брэндона, кнопка «вроде как работает» (kinda works), но требует дальнейших доработок в будущих обновлениях. Этим Брэндон объяснил и тот факт, что в перечне нововведений в сборке 25997 Microsoft эту кнопку не упомянула.

Фото: Microsoft В Windows 7 было так

Следует отметить, что Microsoft за 11 лет, прошедших с момента появления Windows 8 без кнопки «Обновить», так и не раскрыла причину отказа от нее. Столь простой инструмент действительно нужен многим пользователям, но она зачем-то решила оставить их без него.

Нетипичное поведение Microsoft

То, что Microsoft намерена по собственному желанию, без давления общества, вернуть что-то в Windows – весьма нехарактерно для нее. Обычно все в точности до наоборот – корпорация то и дело пытается отщипнуть от Windows полезные функции и нужные инструменты, которыми десятилетиями пользуются сотни миллионов людей. Например, она ни на секунду не прекращает свои эксперименты над меню «Пуск», которые проводит с 2012 г.

Фото: Microsoft Microsoft мечется из стороны в сторону. То удалит один полезный инструмент, то вернет другой

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Также Microsoft с 2015 г. планомерно уничтожает «Панель управления» путем постепенного удаления элементов из нее с целью перевести всех пользователей Windows на новое приложение «Параметры». Из наиболее недавних примеров – попытка удалить текстовый редактор WordPad и сделать более бесполезным файловый менеджер «Проводник», лишив его части нужных функций. В обоих случаях Microsoft нарвалась на гнев пользователей и тут же умерила энтузиазм.

Впрочем, примеры противоположного поведения Microsoft в последние годы встречаются все чаще. Например, в 2023 г. она «прокачала» сразу два своих штатных приложения для работы и изображениями – и Paint, и Photos («Фотографии» в российской локализации) научились редактировать фон изображений, притом делать это «по-умному», с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Также с сентября 2023 г. Paint умеет работать со слоями и прозрачностью. Microsoft не обновляла эти программы годами.