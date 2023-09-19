Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности

В Paint появилась поддержка слоев и прозрачности – такое есть только в громоздких и дорогих редакторах, например, в Photoshop. Ранее в Paint была добавлена функция удаления фона с изображения. Microsoft превращает Paint в полноценный фоторедактор, но не объясняет, зачем ей это надо. К преимуществам Paint относится и то, что он распространяется на бесплатной основе.

Бесплатный Photoshop

Корпорация Microsoft во второй раз за месяц улучшила свой фоторедактор Paint – теперь в нем в дополнение к возможности удаления фона с изображения появилась поддержка слоев и прозрачности. Это базовые возможности профессиональных графических редакторов, например, Adobe Photoshop, которые, в отличие от бесплатного Paint, стоят очень дорого. К тому же Photoshop и вовсе нельзя купить – в последние годы он распространяется только по подписке с необходимостью вносить за него абонентскую плату. Помимо этого, Adobe ушла из России, поэтому единственный быстрый способ заполучить Photoshop – это торренты. Но пиратство в России все еще уголовно наказуемо, хотя власти предпринимают попытки решить этот вопрос.

Обновленный Paint появился в доступе для бета-тестеров на каналах Dev и Canary под версией 11.2308.18.0. О том, когда он станет частью стабильной сборки Windows, Microsoft пока не говорит, но получит его, с очень высокой долей вероятности, только Windows 11 – ее предшественница, Windows 10, с весны 2023 г. получает только обновления безопасности.

Фото: Microsoft Работа со слоями, поддержка прозрачности, удаление фона - что еще Microsoft встроит в Paint, чтобы можно было отказаться от Photoshop?

Для Windows 11 до конца 2023 г. выйдет масштабный апдейт 23Н2. Возможно, новый Paint станет его частью.

Проще, чем в Photoshop

Появление поддержки слоев автоматически превращает Paint из обычного фоторедактора для начинающих пользователей в серьезный инструмент обработки изображений. Отныне он позволяет создавать сложные многослойные изображения и редактировать каждый из слоев в отдельности, а также проводить более детальную обработку фотографий.

Найти слои можно на панели инструментов – там появилась отдельная кнопка для работы сними. Ее нажатие открывает панель сбоку от основного окна редактора, как в Photoshop, в котором можно менять порядок уже имеющихся слоев, включать и отключать их, добавлять новые и удалять старые. Есть функции дублирования слоя со всеми его настройками, объединения двух и более слоев, а также их разъединения. Словом, в этом плане Paint теперь ничем не отличается от более сложного в освоении редактора Adobe.

Все на виду

Поддержка прозрачности – еще одно нововведение Paint. Редактор научился работать с PNG-файлами, в которых используется прозрачность – он теперь умеет не только открывать их, но также редактировать и сохранять со всеми внесенными изменениями.

Как и в «старших» фоторедакторах, все области прозрачности на изображении Paint отмечает классическим шахматным узором, чтобы с ними было проще взаимодействовать. Этот узор виден только при работе с изображением в редакторе – в сохраненном файле его не будет.

Поддержка прозрачности работает как с однослойными, так и с многослойными изображениями. В последнем случае, если на верхнем слое сделать ту или иную область прозрачной, то в этой части картинки проявится слой, расположенный ниже.

Подозрительная активность Microsoft

Paint как составная часть Windows существует с 1985 г. – с момента появления Windows 1.0. Редактор активно совершенствовался до выхода Windows 7 в 2009 г., но после Microsoft словно забыла о его существовании.

В 2017 г. она вновь вспомнила о Paint и решила удалить его из Windows, но почти сразу передумала. В 2020 г. она передумала еще раз и удалила Paint из Windows 10, чем вызвала шквал негативных отзывов пользователей, хотя редактор можно было вернуть стандартными средствами Windows за несколько кликов.

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Сейчас Paint – это дополнительное приложение, размещенное в магазине Microsoft Store и распространяющееся бесплатно. Сама Microsoft пока не говорит, с чего вдруг ей срочно понадобилось превратить простенький редактор в Photoshop начального уровня. Она взялась за улучшение старых компонентов Windows комплексно – наряду с Paint она «прокачала» еще и «Ножницы», программу для создания снимков экрана. Отныне она умеет распознавать текст на созданных ею скриншотах, открывая возможность его быстрого редактирования. Если Paint с поддержкой слоев, прозрачности и удаления фона – это заменитель Adobe Photoshop, то новые «Ножницы» – это уже аналог FineReader компании Abbyy, которая, как и Adobe, покинула российский рынок.

Но поверить в то, что Microsoft решила, наконец, сделать Windows лучше, очень сложно. Она собирается удалить из ОС редактор WordPad, который отчаянно защищают пользователи, и не забывает выпускать для нее обновления, ломающие ее частично или полностью. Но иногда у нее получается даже очередной глюк Windows обратить себе на пользу – сбой в работе «Проводника», как сообщал CNews, может в разы увеличить скорость его работы.